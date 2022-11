Maroc-Croatie: les Lions de l’Atlas accrochent une décevante équipe croate, le groupe est très ouvert

Le Maroc et la Croatie ont fait match nul ce mercredi à la Coupe du monde 2022 (0-0). Au terme d’un match fermé, les Lions de l’Atlas ont bousculé les coéquipiers de Luka Modric, en manque d’inspiration pour leur entrée en lice.

Pas de vainqueur dans le premier choc du groupe F. Pas de but non plus. Le Maroc et la Croatie n’ont pas réussi à se départager ce mardi pour leur entrée en lice à la Coupe du monde 2022 (0-0). Au terme d’un match cadenassé, les Lions de l’Atlas ont tenu tête aux finalistes de l’édition 2018. En faisant preuve d’une belle débauche d’énergie, à l’image d’Hakim Zieych, qui ne s’est pas économisé sur son aile droite. Sofyan Amrabat a stabilisé l’entrejeu, devant une défense impeccable dirigée par le capitaine Romain Saïss. Achraf Hakimi a eu une activité intéressante dans son couloir. Et Yassine Bounou s’est chargé d’écarter les quelques ballons chauds qu’il a eu à négocier.

Mais ces efforts n’ont pas permis aux hommes de Walid Regragui, qui ont dû composer avec la sortie sur blessure de Noussair Mazraoui (touché à la hanche) à l’heure de jeu, de faire chuter la Croatie. "On est tombés sur une belle équipe, a réagi le sélectionneur marocain sur beIN SPORTS. Ils ont un milieu de terrain de très haut niveau. On a essayé de leur créer des problèmes. On les a peut-être trop respectés à certains moments. C’est dommage, on a eu du déchet au milieu de terrain et on n’a pas su concrétiser nos occasions. Mais c’est un bon résultat, ça nous laisse la possibilité de nous qualifier."

Modric a multiplié les fautes

Cette possibilité vaut aussi pour les Croates. Mais les partenaires de Luka Modric devront élever leur niveau s’ils souhaitent aller loin dans ce Mondial. A l’image du meneur de jeu du Real Madrid, qui a multiplié les fautes grossières (sans recevoir de carton), ou d'un Ivan Perisic très discret, les joueurs au maillot à damiers ont semblé en manque d’inspiration au stade Al-Bayt. Même s’ils ont eu la possession (65%), ils n’ont pas proposé grand-chose d’intéressant sur le pré. Loin du visage séduisant qui les avait conduits en finale en 2018.

Ils tenteront de se montrer plus consistants dimanche face au Canada lors de la deuxième journée (17h). Quelques heures plus tôt, le Maroc affrontera la Belgique, dans un choc qui s’annonce plus que jamais décisif (14h).