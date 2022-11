OM: le verdict est connu pour Amine Harit, qui va manquer le Mondial

L’Olympique de Marseille a communiqué sur l’état de santé d’Amine Harit, gravement blessé dimanche soir à Monaco (2-3). Le Marocain souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche et, si la durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée, le milieu offensif olympien est évidemment forfait pour le Mondial qatari.

Les supporters de l’OM et du Maroc sont désormais fixés. Ce lundi, au lendemain du match entre Monaco et Marseille (2-3), le club phocéen a communiqué sur l'état de santé d'Amine Harit, gravement blessé dimanche soir à Louis-II. Le Marocain, sorti sur civière après un choc avec Axel Disasi, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche.

>> Revivez Monaco-OM (2-3)

Forfait pour le Mondial

"Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés", précise l'OM dans un communiqué. Si la durée de son indisponibilité n'est pas connue, le milieu offensif olympien est évidemment forfait pour le Mondial qatari, qu’il devait initialement disputer avec la sélection marocaine.

Avant la rencontre face à Monaco, Amine Harit confiait son envie de ne pas penser au Mondial pendant ce match: "Il faut entrer dans les duels à 100% et ne pas penser à la Coupe du monde. Elle arrivera après. Si on doit la faire tant mieux. Si on doit se faire mal au dernier match, c'est le destin, confessait Harit. Mais il n'y aura pas de retenue. On va jouer à 100%." Le sort a finalement décidé de s'abattre sur lui.