Portugal: "fier" de son record, Ronaldo ne veut plus parler de Manchester United

Après la victoire du Portugal aux dépens du Ghana (3-2) jeudi pour son entrée en lice, Cristiano Ronaldo est brièvement revenu sur son but, le 5e en cinq phases finale de Mondial, un record. Il a aussi ajouté qu’il voulait plus entendre parler de son divorce avec Manchester United.

Cristiano Ronaldo s'est dit "fier" d'être devenu jeudi le premier joueur à marquer au moins un but lors de cinq Coupes du monde différentes lors d'une conférence expresse de deux minutes, pendant laquelle il a soigneusement dribblé le sujet Manchester United. "Être le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes de monde, c'est quelque chose qui me rend très fier", a lancé la star portugaise, auteur d'un but sur penalty contre le Ghana (3-2) lors du premier match du Portugal au Mondial 2022.

"C'est un beau moment, ma cinquième Coupe du monde, on a gagné on est parti du bon pied. C'est une victoire très importante, on sait que gagner le premier match est crucial", a-t-il aussi dit lors d'un propos liminaire.

"Le chapitre est clos"

Mais le capitaine portugais n'a répondu qu'à une seule question des médias, visant à connaître son état d'esprit après ce but historique marqué seulement deux jours après l'annonce de son divorce avec Manchester United. "Le plus important était que l'équipe gagne. Le chapitre est clos. On est bien parti, on a gagné, j'ai pu aider mon équipe. Tout le reste ne compte pas", a évacué le joueur désormais officiellement sur le marché avant de remercier la presse et de s'éclipser, avec une vélocité rappelant les jeunes années sur le terrain du Portugais âgé de 37 ans.

"Je pense que les gens continueront à parler de ses performances, c'est un phénomène, une légende parmi d'autres dans le football", a souligné son sélectionneur Fernando Santos en conférence de presse. "Dans cinquante ans, on continuera à parler de lui." "Il est spécial, parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, il joue sa cinquième Coupe du monde et est toujours capable d'aider beaucoup. Il l'a à nouveau prouvé aujourd'hui et on est très content de pouvoir compter sur lui", s'est réjoui Bernardo Silva en zone mixte.