Coupe du Monde Portugal – Ghana : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Le Portugal, l’une des équipes favorites, entre dans la compétition ce jeudi. Pour l’occasion, ils affrontent le Ghana, pour ce deuxième match du groupe H. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Portugal – Ghana en direct !

Les Black Stars foulent pour la quatrième fois de leur histoire les terrains de la Coupe du Monde. Cependant, l’équipe du Ghana garde encore en mémoire l’élimination précoce lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

Depuis, Otto Addo a pris la relève du sélectionneur Milovan Rajevac et s’appuie désormais sur des joueurs confirmés, tels que Thomas Partey et André Ayew, mais également sur de jeunes recrues, comme Kamaldeen Sulemana ou Abdul Fatawu Issahaku. Toutefois, ils vont devoir défier une équipe aussi solide que technique, le Portugal. La Seleçao das quinas compte Ronaldo, Félix, Vitinha ou encore Pepe dans ses rangs. Seul le latéral Nuno Mendes est encore incertain pour le match. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Portugal – Ghana en direct !

Diffusion Portugal – Ghana en direct : sur quelle chaîne ?

Le match Portugal – Ghana est retransmis en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1, ce jeudi 24 novembre 17 heures. Le coup d’envoi sera donné par Ismail Elfath, au Stadium 974. Dès 16 heures, vous retrouvez l’émission “Club Qatar”, animée en alternance par Florian Genton, François Rabiller, Darren Tulett et Vanessa Le Moigne, pour la présentation des équipes. Puis, les commentateurs beIN SPORTS prennent le relais pendant le match, pour vous faire vivre la rencontre au plus près du terrain.

