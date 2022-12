EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Serbie-Suisse en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Ca va être très chaud ce vendredi soir à Doha, et on ne parle pas que de climatisation et de température. C'est quitte ou double pour la Suisse et la Serbie et l'une des deux équipes restera sur le carreau, puisque l'autre place qualificative du groupe G a déjà été dérochée par le Brésil qui affronte le Cameroun à la même heure.

Match tendu aussi en raison des relations orageuses entre l'équipe serbe et l'équipe suisse dans laquelle évolue de nombreux joueurs d'origine kosovare, dont le capitaine Granit Xhaka.

Coup d'envoi à 20h sur BeIN Sport. A suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.