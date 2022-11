Coupe du monde 2022: "On était tous morts de froid", des supporters se plaignent de la clim

De nombreux spectateurs se sont plaints de la fraîcheur régnant dans le stade, dimanche lors du match d’ouverture de la Coupe du monde entre le Qatar et l’Equateur (0-2) à cause de la climatisation.

Des journalistes qui ont remis la veste, des supporters bien couverts… ll régnait une ambiance étrange dans les tribunes du stade Al-Bayt, dimanche lors du match d’ouverture de la Coupe du monde entre le Qatar et l'Equateur (0-2). Alors que le mercure affichait seulement 25 degrés à l’extérieur, les organisateurs ont mis en route la climatisation pour le faire baisser à 20 degrés durant la rencontre… tout en laissant le toit ouvert.

Le ressenti semblait même plus bas encore chez certains supporters équatoriens que la victoire facile de leur équipe n’a pas réchauffés. "On était tous morts de froid, a confié Angelica, supportrice équatorienne, au micro de RMC Sport. En Equateur, on a des régions où il fait froid mais ici, c’était pire que chez nous ou que chez vous en Europe. On avait les pieds gelés. On se couvrait avec notre drapeau. On avait envie qu’ils éteignent cette climatisation."

"Il fait trop froid"

Une fraîcheur ressentie également chez certains fans locaux à l’instar de Faisal Rasheed, supporter qatari de 40 ans cité par l’agence Associated Press. "En fait, il fait trop froid", a-t-il en indiquant que la climatisation "fonctionnait bien" tout en se demandant si elle était nécessaire dans la nuit venteuse et désertique. "Il fait en fait un peu froid ce soir", a abondé Mario Sanchez, un fan américain de 33 ans, à AP, "mais c'est parce qu'il y a vraiment du vent", a-t-il précisé.

La Coupe du monde se déroule pendant les mois d'hiver au Qatar au lieu de la fenêtre traditionnelle de juin à juillet après que les organisateurs l'ont déplacée en 2015 en raison des inquiétudes suscitée par les températures brûlantes de l'été. Le Qatar a dépensé des milliards pour construire sept stades de Coupe du monde en plein air climatisés. Le stade 974 de Doha est le seul lieu qui ne sera pas refroidi, mais il n'accueillera que des matchs de nuit. Le premier test de la climatisation aurait lieu ce lundi lors du match entre l'Angleterre et l'Iran, programmé à 16 heures, heure locale.