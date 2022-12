EN DIRECT - Ghana-Uruguay: la Celeste au pied du mur avant la dernière journée

Bonjour et bienvenue dans ce live

commenté de la troisième et dernière journée du groupe H qui promet une belle bagarre entre trois équipes qui jouent leur survie dans le Mondial 2022. Car si la Seleçao a décroché lundi son ticket pour les huitièmes de finale en s’imposant face à l’Uruguay, il reste encore une place qualificative à aller chercher.

Dernier de leur poule, les joueurs de Diego Alonso sont les plus mal engagés après leur revers face au Portugal de Cristiano Ronaldo et le nul concédé contre la Corée du Sud en ouverture du tournoi. Mais on l’a vu hier encore avec l’élimination de l’Allemagne dans le Groupe E, tout peut arriver au Qatar ! Leur salut devra impérativement passer par une victoire aujourd’hui face au Ghana. Mais les Black Stars qui n’ont rien oublié de ne leur élimination en quarts de finale du Mondial 2010 en raison d’un sauvetage de la main de Luis Suarez sur sa ligne et d’un penalty raté par Asamoah Gyan au bout de la prolongation, voudront prendre leur revanche.

Coup d'envoi à 16h sur BeIN Sport au stade Al Janoub.