Coupe du monde: les images fortes de Suarez, qui fond en larmes en voyant le but de la Corée qui élimine l'Uruguay

Alors que l’Uruguay avait fait le job en dominant le Ghana vendredi lors de la 3eme journée du groupe H, Luis Suarez, sur le banc, a vécu, impuissant, le but victorieux de la Corée du Sud face au Portugal qui élimine son pays de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’attaquant uruguayen qui disputait sans doute son dernier Mondial n’a pu retenir ses larmes avant la fin de la rencontre.

Luis Suarez en pleurs. Cela restera comme l’une des images fortes de la Coupe du monde. L’attaquant international est sur le banc. On joue la 91eme minute du match face au Ghana. Si l’Uruguay mène 2-0 grâce à un doublé de De Arrascaeta (26e, 32e) et se dirige vers les huitièmes de finale du Mondial, le sort de la sélection sud-américaine dépend aussi de l’autre rencontre du groupe H, Corée du Sud-Portugal. Or dans le temps additionnel, les Coréens prennent l’avantage sur les partenaires de Cristiano Ronaldo grâce à un but de Hee-chan Hwang (2-1, 91e).

Les larmes de Luis Suarez sur le banc de l'Uruguay, Coupe du monde 2022 © Capture écran BeIN Sport

La réaction de Luis Suarez quand il apprend que l'Uruguay est éliminé de la Coupe du monde 2022 © Capture écran BeIN Sport

L'Uruguay prend la porte et la Corée du Sud qualifiée © Capture écran BeIN Sport

Son dernier match de Coupe du monde?

Il faut peu de temps à Luis Suarez pour comprendre que les rêves de huitièmes de finale sont en train de s’envoler. A cet instant, le match n'est pas encore terminé. Le capitaine qui était sorti à la 66e minute, remplacé par Edinson Cavani, montre du doigt l’écran géant qui affiche le score de Corée-Portugal avant de se prendre la tête à deux mains, puis de la rentrer dans son maillot.

Effondré. En pleurs. Luis Suarez réalise que l’Uruguay va se faire éliminer. Et qu’à 35 ans, il a sans doute disputer son dernier match de Coupe du monde.