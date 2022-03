Coupe du monde 2022 : Algérie-Cameroun en direct

Qui pour représenter l'Afrique à la Coupe du monde ?

Les éliminatoires de la zone Afrique livrent leur verdict ce mardi soir avec les 5 barrages retour, dont l'affiche particulièrement indécise entre l'Algérie et le Cameroun à partir de 21 h 30. Les Fennecs ont pris l'avantage lors du match aller, à l'extérieur, et vont devoir confirmer désormais devant leur public... et dans un stade où ils sont invaincus jusqu'à présent.