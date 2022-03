Coupe du monde 2022 en direct: le Sénégal étouffe l'Egypte, le Ghana en ballottage favorable

LE BUUUUT D'OSIMHEEEEEN... REFUSÉ ! (NIG 1-1 GHA)

Il fallait que ce soit lui le sauveur du Nigeria ! Victor Osimhen qualifie virtuellement sa nation après un but en contre ! Il est lancé en profondeur, dribble le gardien et marque dans le but vide.... Mais il était hors-jeu, le but est refusé !