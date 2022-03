Cameroun: "L’Algérie se voyait déjà qualifiée", lance Rigobert Song

Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun, savoure la qualification de son équipe pour la Coupe du monde 2022. Battus 1-0 à domicile à l’aller, les Lions Indomptables l’ont emporté mardi en Algérie, au terme d’un scénario renversant (1-2, ap).

Ils y ont cru jusqu’au bout. Même quand le stade de Blida s’est changé en volcan après le but égalisateur d’Ahmed Touba (118e). Battus 1-0 à l’aller à Douala, les Camerounais n’ont jamais lâché et ils ont fini par arracher la victoire en Algérie grâce à Karl Toko-Ekambi, mardi en barrage retour de la Coupe du monde 2022 (1-2, ap). Au bout du temps additionnel de la prolongation. Un succès héroïque qui leur offre un billet pour le Qatar.

Après cette folle soirée, Rigobert Song n’a pas manqué de féliciter ses hommes. Tout en estimant que les Fennecs se sont sans doute vus trop vite au Mondial: "L'Algérie se voyait qualifiée rien qu'en tenant compte du résultat du match aller, et même si elle a un peu douté après notre premier but, elle est vite retombée dans l'excès de confiance après l'égalisation. Lorsqu'on est un vrai compétiteur, on ne lâche rien. Ce qui était le cas pour notre équipe."

Song espère que Belmadi va rester

Une équipe qui est passée par toutes les émotions au stade Mustapha-Tchaker, où l’Algérie n’avait jamais perdu en 43 rencontres. "Lorsqu'on est un lion, on peut vaciller, mais on ne meurt pas vraiment, savoure Song. Mes joueurs sont restés dans le match, même après ce but assassin, qui, j'en suis sûr, aurait anéanti plus d'une équipe. Leurs efforts ont été bien récompensés et tant mieux pour nous."

Très fair-play, le coach de 45 ans a également souhaité bonne chance aux Algériens pour la suite. En faisant l’éloge de Djamel Belmadi, dont l’avenir est désormais incertain. "Belmadi a accompli de grandes choses depuis son arrivée et j'espère vivement le voir continuer à la tête de cette sélection", a conclu Rigobert Song.