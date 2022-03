Coupe du monde 2022: la liste des qualifiés après les matchs de mardi soir

À l'issue des barrages de la zone Europe et Afrique ce mardi, on connaît désormais 26 des 32 qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les qualifiés ne seront pas tous connus avant le tirage au sport de la phase de groupes ce vendredi.

Le tableau final de la Coupe du monde 2022 continue de se remplir. Il ne manque plus que l'identité de quelques pays. Ce mardi soir, le Portugal et la Pologne ont validé leur ticket dans la zone Europe, en battant respectivement la Macédoine du Nord (2-0) et la Suède (2-0).

La zone Europe enverra 13 représentants au Qatar. Mais l'Ukraine, en raison de l'invasion militaire russe, n'a pas pu disputer sa demi-finale de barrage face à l'Écosse. Le vainqueur de la rencontre fera face au Pays de Galles pour la dernière place qualificative.

Du côté de l'Amérique du Sud, la dernière journée dans le nuit de mardi à mercredi servira à établir le nom de la nation qui ira dans un barrage intercontinental en juin prochain face aux Émirats arabes unis ou à l'Australie. Dans la zone Amérique du Nord, il reste encore deux journées pour connaître les qualifiés et la nation qui jouera le deuxième barrage intercontinental contre les Îles Salomon ou la Nouvelle-Zélande.

La liste des qualifiés:

Zone Europe (12 qualifiés sur 13)

- Allemagne

- Angleterre

- Espagne

- France

- Belgique

- Suisse

- Pays-Bas

- Croatie

- Danemark

- Serbie

- Portugal

- Pologne

Zone Amérique du Sud (4 qualifiés sur 4 ou 5)

- Brésil

- Argentine

- Uruguay

- Équateur

Zone Afrique (4 qualifiés sur 5)

- Ghana

- Sénégal

- Tunisie

- Maroc

Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes (1 qualifié sur 3 ou 4)

- Canada

Zone Asie (4 qualifiés sur 5 ou 6)

- Qatar (pays hôte)

- Corée du Sud

- Japon

- Arabie Saoudite

- Iran

Zone Océanie (0 qualifié sur 0 ou 1)