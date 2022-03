Coupe du monde 2022: un programme de folie pour les barrages retour, l'Afrique retient son souffle

Les barrages retour de la zone Afrique vont avoir lieu ce mardi, avec de superbes affiches et du suspense sur tous les terrains. Du Sénégal à l’Algérie, en passant par le Maroc, le Nigeria et la Tunisie, c’est tout un continent qui retient son souffle. De quoi s'attendre à une soirée d’anthologie.

Sénégal-Égypte

19h sur La chaîne L'Equipe et L’Équipe live

Stade olympique de Diamniadio (près de Dakar)

Match aller : Egypte-Sénégal 1-0

C’est le gros choc de ces barrages de la zone Afrique. Un remake de la dernière finale de la CAN, qui s’est disputée au Cameroun cet hiver. Lors du match aller au Caire, l’Égypte l’a emporté de justesse (1-0) face au Sénégal, au terme d’une prestation peu convaincante. Saliou Ciss a marqué contre son camp dès la 4e minute, après une frappe sur la barre de Mohamed Salah qui lui a rebondi dessus. De quoi offrir un avantage aux Pharaons avant ce retour dans le nouveau stade de Diamniadio (50.000 places), à une trentaine de kilomètres de Dakar. Un rendez-vous lors duquel Sadio Mané et les champions d’Afrique tenteront de renverser la situation. Pour s’offrir un voyage au Qatar.

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal: "Maintenant les choses sont claires, il n’y a plus de calcul à faire. Il faut gagner. On est dos au mur. Il n’y a pas besoin de réfléchir. Aujourd’hui, la situation est plus claire: seule la victoire sera belle."

Nigeria-Ghana

19h sur La Chaîne L'Equipe et L’Équipe live

Abuja National Stadium (Abuja)

Match aller : Ghana-Nigeria 0-0

Tout est ouvert dans cette confrontation. Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager lors du match aller à Kumasi, au sud du Ghana (0-0). Devant leurs supporters, les Black Stars ont dominé les débats en ayant la possession (56%) et plus d’occasions (10 tirs à 7). Mais ils ont fait preuve d’un trop gros déchet dans le dernier geste. Comme leurs adversaires. A l’heure des retrouvailles, les Nigérians, emmenés par Victor Osimhen, partent légèrement favoris à domicile. Mais sachant que la règle du but à l’extérieur est toujours en vigueur lors de ces barrages africains, Jordan Ayew et les Ghanéens ont une belle carte à jouer. La qualification au Mondial se décrochera au mental.

Augustine Eguavoen, sélectionneur du Nigeria: "On a eu quelques bonnes occasions à l’aller, on aurait dû plier le match mais on a manqué de concentration. L’équipe est dans un super état d’esprit. Il va falloir prendre le jeu à notre compte."

Algérie-Cameroun

21h30 sur L’Équipe live et sur La Chaîne L’Équipe (en multiplex)

Stade Mustapha-Tchaker de Blida (au sud d’Alger)

Match aller: Cameroun-Algérie 0-1

Après une CAN 2022 catastrophique, l’Algérie joue gros lors de ces barrages de la Coupe du monde. Les Fennecs ont réalisé une excellente opération en allant s’imposer il y a quatre jours au Cameroun à laller (0-1). Islam Slimani a inscrit l’unique but de la rencontre à Douala, en reprenant de la tête un coup-franc de Youcef Belaïli avant la mi-temps. De quoi permettre aux coéquipiers de Riyad Mahrez d’aborder ce match retour en position de force. D’autant qu’ils pourront compter sur le soutien indéfectible du stade Mustapha-Tchaker de Blida (35.000 places), où ils n’ont encore jamais perdu en 43 rencontres. La soirée s’annonce électrique dans la vallée de la Mitidja, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest d’Alger.

Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie: "Nos joueurs sont conscients des qualités du Cameroun, ils savent que rien n'est encore joué. Le plus important, c'est que ce que nous allons faire. Il faut bien sûr prendre en compte l'adversaire, mais il faut surtout mettre en application nos principes et notre plan de jeu."

Maroc-Congo

21h30 sur L’Équipe live et La Chaîne L’Équipe (en multiplex)

Stade Mohamed-V de Casablanca

Match aller: Congo-Maroc 1-1

Le Maroc est passé tout près d’une grosse désillusion lors du match aller au Congo. Complétement à côté de leur sujet, les Lions de l’Atlas ont longtemps semblé ailleurs sur la pelouse de Kinshasa. Après avoir encaissé l’ouverture du score de Yoane Wissa, ils ont tout de même réussi à égaliser grâce à une superbe frappe de Tarik Tissoudali, auteur de son premier but en sélection. Un nul 1-1 qui les place en ballotage favorable avant ce match retour à Casablanca. Surtout avec la règle du but à l’extérieur. Un 0-0 peut leur suffire à se qualifier face à des Congolais qui n’ont encore jamais participé à une Coupe du monde. Mais les partenaires d’Achraf Hakimi auront sans doute à cœur de l’emporter dans la fournaise de Casablanca (67.000 spectateurs). Là encore, ça s’annonce bouillant.

Vahid Halilhozic, sélectionneur du Maroc: "On a préparé cette rencontre avec beaucoup de détermination. C’est un match pour l'histoire et c'est une chance pour les joueurs. Ce n'est pas encore gagné et nous comptons énormément sur le soutien des supporters qui seront en tribunes."

Tunisie-Mali

21h30 sur L’Équipe live et la Chaîne L’Équipe (en multiplex)

Stade olympique de Rades

Match aller ! Mali-Tunisie 0-1

La Tunisie a pris une belle option lors du match aller au Mali. Les Aigles de Carthage se sont imposés dans la chaleur de Bamako grâce à un improbable but contre son camp de Moussa Sissako (0-1). Sur une action anodine, le défenseur du Standard de Liège a envoyé le ballon dans son propre but, en passant faire une passe en retrait à son gardien. Une bourde aux lourdes conséquences pour son équipe, désormais condamnée à l’exploit à Rades, où les partenaires de Youssef Msakni seront soutenus par près de 60.000 personnes.