Coupe du monde 2022 (qualifs): l'Espagne profite de la main tendue de la Suède, le Portugal accroché mais en tête

Après la défaite de la Suède en Géorgie (2-0), l'Espagne a réalisé le bon coup de la soirée en s'imposant en Grèce (1-0). L'Allemagne s'est amusée face au Liechtenstein (9-0) comme la Croatie à Malte (7-1). Le Portugal, de son côté, a fait match nul en Irlande (0-0) mais reprend la tête de son groupe.

Groupe A: le Portugal impuissant mais leader

Soirée mitigée pour le Portugal en Irlande (0-0). Incapables de trouver l'ouverture face à leurs adversaires du soir, réduits à dix en fin de match après l'expulsion de Pepe (81e), les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge. Paradoxalement, ce point fait les affaires des Portugais, qui reprennent la première place du groupe A à la Serbie.

Les deux équipes sont à égalité de points (17 chacune) avant la "finale" de cette poule qui aura lieu dimanche au Portugal. Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul (2-2). La Seleçao part donc avec un léger avantage avant cette rencontre et pourra se contenter d'un match nul pour se qualifier pour le Mondial 2022.

Groupe B: l'Espagne profite du faux-pas de la Suède

L'Espagne a sauté sur l'occasion. Deuxième du groupe B, en difficulté dans ces qualifications pour la Coupe du monde, la Roja savait qu'elle devait profiter du faux-pas de la Suède. En fin d'après-midi, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic s'étaient, à la surprise générale, inclinés sur la pelouse de la Géorgie de Willy Sagnol (2-0).

L'Espagne a donc profité de l'occasion pour reprendre la place de leader du groupe, en s'imposant petits bras en Grèce (1-0) grâce à un but sur penalty de Pablo Sarabia en première période. Finaliste de la dernière Ligue des nations, l'équipe de Luis Enrique tentera de valider son ticket direct pour le Mondial 2022 lors d'un choc décisif contre la Suède, dimanche soir à Séville. Là aussi, un match nul suffit à la Roja.

Groupe H: la Croatie étrille Malte

La Croatie s'est amusée à Malte (7-1). Deuxièmes du groupe H, derrière la Russie qui s'est imposée facilement face à Chypre (6-0), les vice-champions du monde ont écrasé la 173e nation au classement FIFA. Le Rennais Lovro Majer, qui connaissait sa 3e sélection et sa toute première comme titulaire, s'est notamment offert un doublé. Le Marseillais Duje Caleta-Car a également marqué son premier but en sélection.

Dans ce groupe H, la décision se fera également dimanche, à Split (Croatie). La Croatie, 2e à deux points de la Russie, peut aller chercher la première place lors de la rencontre entre les deux équipes. Dans l'autre match du groupe H de la journée, la Slovaquie et la Slovénie se sont quittées sur un match nul (2-2).

Groupe J: la balade de l'Allemagne

Jouer sur la pelouse de l'Allemagne quand on s'appelle le Liechtenstein n'est jamais simple. Se retrouver à dix contre onze au bout de dix minutes complique encore davantage les choses. Voilà le cauchemar qu'ont vécu ce jeudi soir les joueurs du Liechtenstein sur la pelouse de la Mannschaft pour une très large défaite (0-9). Les Allemands menaient de cinq buts à la mi-temps avant de débuter tranquillement le deuxième acte.

Leroy Sané et Thomas Müller se sont offert un doublé tandis que Ridle Baku a marqué son premier but en sélection d'une sublime frappe enroulée. Et pour ne rien arranger, les joueurs du Liechtenstein ont marqué deux buts contre leur camp. Déjà qualifiée, l'Allemagne s'est bien baladée. Dans l'autre rencontre du groupe J, la Roumanie et l'Islande ont fait match nul (0-0).