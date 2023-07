Drogue, abus sexuels, addict aux somnifères... Dele Alli raconte son terrible calvaire dans une interview choc

Dans une interview accordée à ''The Overlap'', Dele Alli s'est livré à coeur ouvert à Gary Neville. Son enfance traumatique, ses problèmes de santé mentale, ses pensées de retraite à seulement 24 ans... le prodige anglais a abordé tous les sujets.

40 minutes. Dele Alli et Gary Neville sur un canapé, pour partager un moment intimiste et plein d'émotion. Le joueur anglais de 27 ans, étiqueté dès le plus jeune âge comme un prodige du foot anglais, a connu une belle progression sous les ordres de Mauricio Pochettino à Tottenham. Nommé jeune joueur de l'année deux saisons de suite en Premier League en 2016 et 2017, puis sélectionné à la Coupe du Monde avec les Three Lions en 2018. Entre temps, le milieu de terrain a vécu des saisons compliquées, sans jamais atteindre pleinement son potentiel, au point d'être moqué, notamment lors de son échec au Besiktas.

Mais ce n'est pas simplement le joueur qui est venu dans cette pièce avec Gary Neville. C'est l'humain qui est arrivé, avec l'intention de fendre l'armure, avant que des tabloïds anglais ne parlent à sa place. ''Je suis dans le meilleur état que j'ai été mentalement et maintenant, c'est le bon moment de parler, estime-t-il. C'est difficile d'en parler parce que c'est récent et c'est quelque chose que j'ai caché pendant longtemps - et j'ai peur d'en parler, mais je pense que c'est la bonne chose à faire.''

Addiction, enfance traumatique... l'enfer de Dele Alli

Après la fin de sa période de prêt au Besiktas, l'Anglais a passé six semaines dans un centre de réhabilitation pour la santé mentale aux Etats-Unis. Il vient d'en sortir il y a 3 semaines.

Le joueur de 27 ans a vécu des problèmes d'addiction, notamment aux somnifères mais aussi à l'alcool: ''Je prenais ces somnifères pour gérer mes problèmes, plutôt que de traiter la source de mes problèmes.'' Il confie avoir caché cette dépendance à sa famille d'adoption: ''Il y avait plusieurs fois où ma famille d'adoption et mon frère - ça me rend triste - me ramenaient dans une chambre en pleurant, et me demandaient de me confier et de dire ce que je ressens. [...] Mais je ne voulais pas d'aide. Je me disais que je n'étais pas un addict, que je n'étais pas accro à ces somnifères, mais je l'étais clairement.''

''A six ans, j'ai été agressé sexuellement''

Il ajoute par la suite que son enfance a été traumatique: ''A six ans, j'ai été agressé sexuellement par l'ami de ma mère, qui venait souvent à la maison. Ma mère était aussi alcoolique lorsque j'avais cet âge. J'ai été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline, puis je suis revenu. A sept ans, j'ai commencé à fumer. A huit ans, je vendais de la drogue [...] A douze ans, j'ai été adopté par une famille magnifique et comme je l'ai dit, je n'aurais pas pu demander de meilleures personnes, par rapport à tous ce qu'ils ont fait pour moi.

Le club d'Everton a exprimé son soutien à son ancien joueur Dele Alli à la suite de cette interview: ''Le club supporte Dele dans son retour en bonne forme physique et dans ses obstacles personnels exprimés dans cette interview avec The Overlap.''

Pensées d'une retraite à 24 ans

Dele Alli confie avoir pensé à la retraite à 24 ans, lorsqu'il était joueur de Tottenham sous les ordres de José Mourinho : ''C'est dur de penser à un moment en particulier, mais l'un des moments les plus tristes pour moi, c'est quand Mourinho était entraîneur. Je me souviens d'un matin, d'une session d'entraînement, lorsque je ne jouais plus. J'étais littéralement en face d'un miroir en me demandant si je pouvais prendre ma retraite, à 24 ans. Pour moi c'est déchirant d'avoir eu cette pensée.''

Un extrait d'un documentaire avait fait polémique, dans lequel José Mourinho qualifie Dele Alli de ''fainéant'', mais l'Anglais écarte cette négativité : ''Il m'avait qualifié de fainéant, un jour après un jour de repos. Une semaine plus tard, il s'est excusé car il m'avait vu m'entraîner et jouer. Mais ce n'était pas dans le documentaire.''

Cependant, Dele Alli ne rejette pas la faute sur le coach portugais : ''Je ne mets pas la faute sur Mourinho. Je ne mets pas la faute sur qui que ce soit. [...] Cela a toujours été moi contre moi-même. J'ai toujours été mon propre héros tout comme mon plus grand ennemi.''

Mauricio Pochettino en tant que mentor

De 2014 à 2019, Mauricio Pochettino était le coach de Tottenham. Dele Alli le tient toujours en haute estime : ''Mauricio Pochettino était parfait pour moi - il m'a guidé et comprenait ma personne. [...] Ce n'était pas juste une relation entre un footballeur et un manager. C'était plus profond que ça. [...] Il comprenait les décisions que je faisais, et il me guidait - il tenait à moi en tant que personne avant le côté footballeur, ce dont j'avais besoin à ce moment. Et je pense que c'est important pour les jeunes joueurs.''

L'Anglais a donc regretté le limogeage du coach argentin en 2019 : ''Donc oui, je pense que Pochettino m'a beaucoup aidé dans cette période de ma carrière, et c'est pour cela que c'était si dur lorsqu'il est parti.''

Il y a quelques jours, Mauricio Pochettino, désormais coach de Chelsea, avait mentionné Dele Alli : ''Je veux l'aider... Il est toujours jeune. Il a clairement la mentalité. Je veux le contacter à nouveau et voir ce qui se passe.''

Dele Alli garde d'ailleurs un bon souvenir de ses relations avec plusieurs anciens coéquipiers à Tottenham : ''ll y a plein de gens à Tottenham pour qui j'ai beaucoup de respect et qui étaient de très bons amis.'' Il mentionne alors Eric Dier, Harry Kane, Heung-min Son et Ben Davies.

Dele Alli veut inspirer les gens à ne pas hésiter à demander de l'aide

En partageant son histoire, Dele Alli souhaite inspirer les gens à ne pas rester seuls, et à ne pas avoir honte de demander de l'aide : ''Je veux aider les gens à réaliser qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent en parler. En parler ne te rend pas faible. [...] Je veux aussi insister sur le fait que les gens ne doivent pas avoir peur du changement. Je pense que le changement est toujours compliqué, surtout quand il y a quelque chose d'inconfortable ou de difficile. [...] Et j'espère, que parler de mes expériences peut les aider à accepter ces changements.''

''J'ai récupéré la passion du football''.

Avec cette interview, Dele Alli est optimiste pour la suite de sa carrière : ''Je veux être encore meilleur que je ne l'ai été avant, en tant que joueur et personne. [...] Je sais ce que je peux faire sur le terrain. Comme lorsque j'étais à Tottenham et que j'avais beaucoup de choses à prouver, et que je voulais me battre, et que je ressentais tant d'amour et de passion par rapport au football. J'ai récupéré cette passion à nouveau.''

Par le biais de cette interview, Dele Alli est dans la lignée des athlètes, comme en NBA pour Kevin Love ou Demar DeRozan, qui se sont ouverts par rapporté à leur santé mentale. Cela permet aux fans d'être sensibilisés, de comprendre qu'il ne faut pas avoir honte de se confier, et que les athlètes, sont aussi des êtres humains, malgré leurs prouesses.

Que ce soit avec Everton ou un autre club, Dele Alli tentera à présent de relancer sa carrière en 2023-2024, pour peut-être atteindre son plein potentiel, celui que plein d'amoureux du football ont vu en lui.