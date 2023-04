EA Sports FC: "Le premier chapitre d'une nouvelle histoire", EA en dit plus sur ses plans pour l'après-FIFA

David Jackson, vice-président "Brand Marketing" d'EA Sports, s'est confié à RMC Sport sur les plans du studio américain concernant EA Sports FC, la suite des jeux FIFA, mais aussi FC Futures, son programme d'investissement dans le football de proximité et de formation.

Moins d'une semaine après avoir dévoilé le logo et l'identité visuelle d'EA Sports FC, le nouveau nom des jeux FIFA, le studio EA Sports a mobilisé son vice-président "Brand Marketing" David Jackson pour répondre aux questions de RMC Sport. Rendez-vous a été donné à Londres, où la firme californienne en a profité pour associer son autre nouvelle marque "FC Futures" à l'inauguration d'un terrain de football dans une école du sud-est de la capitale britannique - en présence de l'emblématique buteur anglais Ian Wright et de la coach britannique Emma Hayes.

À ce stade, l'éditeur maintient le suspense sur les améliorations et nouveautés de son prochain jeu (les premières annonces sont attendues en juillet). Même le titre exact du jeu reste manifestement à connaître, alors qu'une rupture de la logique de dénomination pourrait éventuellement traduire des changements plus profonds, y compris en ce qui concerne le modèle économique. Mais pour l'heure, il ne s'agit que de suppositions.

RMC Sport - Quand le jeu sortira, aura-t-on droit à EA Sports FC ou EA Sports FC 24 comme titre?

David Jackson, EA Sports - C'est une bonne question! Nous ne sommes pas encore en mesure de parler du produit. Nous en parlerons en juillet. Pour l'instant, nous parlons d'une sorte de premier chapitre d'une nouvelle histoire pour EA Sports. Et ce premier chapitre est porté sur notre nouvelle marque, EA Sports FC. Il y a eu une énergie incroyable ce weekend avec la naissance de la marque dans 120 matchs à travers les plus grands championnats du monde. On a vu une super énergie positive avec tous nos partenaires. À partir de juillet, nous pourrons parler des détails du jeu.

Comment vivez-vous finalement cette fin de collaboration avec la Fifa pour l'exploitation de leur nom?

Nous sommes infiniment stimulés par ce à quoi l'avenir peut ressembler. C'est un changement d'état d'esprit pour tous ceux qui travaillent chez EA Sports, et en particulier sur FC, de penser sans limite à ce que l'avenir pourrait être. La Fifa a été un de nos partenaires les plus solides au cours des 30 dernières années. Nous lui sommes très reconnaissants de nous avoir aidés à construire cette plateforme. Mais nous pensons maintenant que nous avons une immense opportunité de décider de notre propre avenir. Et nous allons décider de cet avenir en partenariat avec nos joueurs d'abord et avant tout, mais aussi avec plus de 300 partenaires dans le jeu, que ce soit la Premier League, la LaLiga, la Ligue 1, le PSG, le Real Madrid... Et nous voulons nous associer avec eux pour nous assurer que nous répondons à leurs attentes de faire grandir l'amour du football.

Donc pas de problème pour les licences de clubs, d'équipes, de joueurs?

L'authenticité est la chose la plus importante pour nous, et nous nous attendons à ce que nos licences soient au moins équivalentes à ce que vous attendez d'une expérience FIFA, et nous espérons les développer à l'avenir.

Le logo d'EA Sports FC que vous avez dévoilé la semaine passée est donc un triangle en noir et blanc. Quelle a été la réflexion?

Après 30 ans passés à emprunter une marque, nous pouvions prendre plusieurs chemins différents. L'une des principales conclusions tirées dès le début, c'est que le football est un spectre de couleurs: le blanc du Real Madrid, le rouge et bleu du Paris Saint-Germain, le jaune de Dortmund. On ne voulait donc pas choisir une couleur en particulier. Par contre, si le football se décline en de nombreuses couleurs, il ne présente que quelques formes. Le triangle est l'une d'elles. Il est vraiment important, si on pense à la naissance du football moderne, avec les séquences complexes de passes et aux systèmes créés par Cruyff, Guardiola et beaucoup d'autres. Et puis le triangle est intrinsèque à FIFA: les premiers jeux 8-bits étaient réalisés en vue isométrique, les polygones du début de la 3D étaient triangulaires, l'indicateur de joueur au-dessus des têtes est un triangle...

"Vous allez nous voir investir dans le monde réel du football"

Pourquoi cette implication dans la construction d'un terrain de football dans une école avec votre ambassadeur Ian Wright? C'est une façon de montrer que vous n'est plus seulement un studio de jeux vidéo, mais que vous êtes aussi acteur de la réalité du football?

C'est tout à fait exact, nous estimons être en mesure d'évoluer et nous allons passer de ce que nous avons été pendant de nombreuses années - à savoir un jeu vidéo basé sur le football mondial - à une nouvelle situation où nous sommes une plateforme du football mondial. Nous voulons exister partout où le football est présent. Nous pensons que notre mission est de faire grandir l'amour du football dans le monde entier, que ce soit avec une manette ou sur le terrain. Et si nous pouvons le faire en aidant des jeunes à accéder aux terrains, à jouer avec un équipement adapté pour les aider à poursuivre leurs ambitions, nous pensons qu'il est important que nous soyons présents. Ce n'est que le début. C'est un véritable privilège pour nous de pouvoir bâtir avec Ian Wright et en collaboration avec bien d'autres, mais ce n'est pas la dernière fois. Vous allez nous voir investir dans le monde réel du football.

Baptisé "Rocky & Wrighty Arena", le terrain de football inauguré par EA Sports se trouve à la Turnham Academy, une école primaire de South London. Ian Wright y a grandi, tout comme son ami d'enfance et ancien coéquipier David Rocastle, mort à l'âge de 33 ans.



Pour EA Sports, c'est le début d'une promesse d'investissement de 10 millions de dollars (9,1 millions d'euros) pour la "croissance du football communautaire" dans le monde entier. Avec FC Futures, le studio veut aider à la création et participation de terrains de proximité et de formation ainsi qu'à la fourniture d'accessoires. Il est aussi question de créer une banque en ligne de ressources d'entraînement multilingue. Des efforts menés en lien étroit avec des fédérations nationales et l'UEFA.

Le terrain "Rocky & Wrighty Arena" à la Turnham Academy de Londres, le 11 avril 2023 © Mark Robinson / EA Sports

Il faut donc s'attendre à voir de nouveaux terrains inaugurés avec FC Futures...

Absolument. En fait, exactement au moment où nous inaugurons le terrain de Londres, un autre terrain s'ouvre à Vancouver. C'est évidemment très important pour nous, c'est là que se trouve le studio. Nous y construisons un terrain avec les communautés indigènes locales par l'intermédiaire d'une organisation appelée Hope and Health. Nous construisons un terrain qui aidera certains de ces jeunes à réaliser leurs ambitions. Mais oui, avec d'autres fédérations et d'autres partenaires, qu'il s'agisse de ligues, d'équipes ou de talents, vous allez commencer à voir des terrains "FC Futures" apparaître dans de nombreux endroits différents. Il y a assurément des projets pour de futurs terrains, et il y a quelques tournois à venir cet été où vous pourriez commencer à nous voir. Nous ne pouvons pas dire exactement où en sont ces projets pour l'instant, parce qu'ils sont liés à d'autres partenaires dont nous voulons évidemment nous assurer qu'ils sont alignés sur le message.

En France notamment?

Je peux l'imaginer, certainement. Nous avons de très bonnes relations avec certains clubs, que ce soit le PSG ou Lyon, et Marseille aussi. Nous avons également des amis en commun là-bas en ce qui concerne les athlètes.

"Notre relation avec Mbappé est très forte"

Quelles sont vos relations avec Kylian Mbappé, qui figure sur la jaquette du jeu depuis FIFA 21?

Nous avons une relation à long terme avec Kylian. Je veux dire qu'il est avant tout un joueur de football phénoménal. C'est un fantastique athlète générationnel. Nous avons une relation de longue date avec lui, il a fait la couverture des éditions 21, 22 et 23. Je pense qu'à l'avenir, le monde sera aux pieds de Kylian. Quoi que Kylian décide de faire, ce sera la meilleure chose à faire pour lui. Mais notre relation avec lui est très forte et nous espérons qu'elle se poursuivra à l'avenir.

Comme avec Ian Wright, vous aimeriez inaugurer un terrain avec lui?

Ce serait fantastique.

Et qu'en est-il de vos relations avec le reste du football français?

Tout va très bien. La Ligue 1 est un partenaire fantastique. Cela fait cinq ans que nous sommes partenaires et que nous avons le championnat complet dans le jeu, avec toute l'iconographie, les logos et tout le reste. C'est une compétition fantastique, un championnat émergent. Il est clair qu'une grande partie des talents européens débute dans la ligue française et y obtient sa chance. Ensuite, les joueurs ont tendance à changer de championnat, que ce soit pour aller en Espagne ou en Premier League, mais nous suivons de près le championnat de France parce que c'est généralement là que les talents nouveaux font leur apparition. Une grande partie de nos classements Ultimate Team sont basés sur la vitesse, et nous en voyons beaucoup dans les matchs français!