EA Sports FC: le logo de la suite de FIFA dévoilé, plus d'infos promises cet été

EA Sports a dévoilé le logo et l'identité visuelle d'EA Sports FC, qui va prendre la suite de FIFA 23.

EA Sports FC commence à s'installer. Le logo et l'identité visuelle de la suite directe de la simulation de football FIFA 23 ont été dévoilés jeudi soir par EA Sports. Pour rappel, le jeu vidéo le plus vendu chaque année en France change de nom, EA Sports et la Fédération internationale de football (Fifa) n'ayant pas renouvelé le contrat de licence qui les liait depuis une trentaine d'années.

Ce logo s'inspire du curseur triangulaire habituellement utilisé dans les jeux vidéo de football pour désigner le joueur contrôlé en plein match. "À travers les coups de pied arrêtés, la conception des formations et les schémas de possession élégants, le langage du beau jeu est souvent communiqué par des triangles", argumente aussi David Jackson, vice-président de la marque EA Sports.

EA Sports en profite dans son communiqué pour rassurer ceux qui s'inquièteraient d'une perte massive de licences de clubs: "Les fans pourront faire l'expérience d'une authenticité sans rival avec accès à plus de 19.000 joueurs sous licence complète, 700 équipes, 30 ligues, et avec le soutien de plus de 300 partenaires du football mondial qui vont permettre un développement dans de nouveaux endroits à la fois autour du football féminin et du football amateur". Une promesse qui se traduit déjà par de nombreuses pulications de clubs sur les réseaux sociaux pour faire la promotion d'EA Sports FC.

EA Sports donne rendez-vous en juillet

De prochaines informations sur le jeu sont attendues en juillet. Ce sera sans doute l'occasion pour l'éditeur américain d'annoncer les nouveautés et les améliorations. Un ajout majeur pourrait être l'introduction du football féminin dans le lucratif et populaire mode Ultimate Team, avec la possibilité d'aligner des équipes mixtes. EA Sports pourrait aussi en profiter pour préciser la date de sortie du jeu, habituellement programmée fin septembre du temps de FIFA.