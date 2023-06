"Elle m'a fait du mal", Adil Rami se confie sur sa séparation avec Pamela Anderson

Adil Rami est revenu dimanche sur la fin de sa relation sentimentale avec l'actrice Pamela Anderson. Après avoir été en couple pendant presque deux ans, le défenseur central et la star d'Alerte à Malibu avaient connu une séparation houleuse.

Après une saison en demi-teinte avec Troyes et achevée sur la relégation du club aubois, Adil Rami cherche un nouveau défi. Libre à la fin du mois de juin, le champion du monde 2018 peut s'engager où bon lui semble pendant le mercato estival. Mais avant de se retrouver au centre des rumeurs de transfert, le défenseur central de 37 ans fait déjà parler de lui pour de l'extra-sportif.

En particulier au sujet de sa relation passée avec Pamela Anderson. Alors à l'OM, le central avait vécu avec l'actrice pendant près de deux ans avant leur séparation et des accusations de violence contre lui.

Rami: "Elle m'a fait du mal"

Une séparation brutale qui a marqué le défenseur tricolore. Des accusations graves de la part de son ancienne compagne qui ont aussi fait naître quelques regrets. Non pas sur leur relation mais sur le manque de dialogue entre eux après leur séparation.

"J'aurais aimé avoir une discussion, peut-être six mois ou un an après, pour parler de cela, a estimé Adil Rami auprès du site Pure People. Mais aujourd'hui, elle fait son petit livre, son petit bout de chemin."

Et l'ancien joueur de l'AC Milan et de Lille d'ajouter au sujet de l'icône d'Alerte à Malibu: "Je ne peux pas lui en vouloir, je ne lui veux pas de mal, mais par contre, elle, elle m'a fait du mal. Elle m'a fait beaucoup de mal en faisant cela."

Rami "profondément blessé" par Pamela Anderson

Propulsé de plein fouet dans la sphère people lors de sa relation avec la célébrité américano-canadienne, Adil Rami a souffert de s'être retrouvé dans la tourmente après les accusations portées contre lui.

"Ce qu'elle a fait, cela m'avait profondément blessé, a encore enchaîné le défenseur central de l'ESTAC. Mais je me dis qu'avec le temps tout se sait et aujourd'hui je suis bien, donc c'est le plus important."

Mais à l'image de ses choix de carrière, Adil Rami a finalement assuré qu'il ne regrettait pas cette histoire d'amour avec Pamela Anderson. Qu'importe comment cela s'est terminé.

"Des regrets? Sincèrement, j'en ai pas, parce que je me dis que je devais passer par là. Aujourd'hui j'ai 37 ans et le hasard n'existe pas, a conclu le Français. Tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, les gens que j'ai rencontrés, c'est dans un but bien précis."