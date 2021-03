Bosnie-France: avion, entraînement light... ce qui attend les Bleus ce lundi

Après sa victoire dimanche au Kazakhstan (2-0), l'équipe de France se rend ce lundi à Sarajevo pour y défier mercredi la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Mais l'entraînement du jour a été annulé, pour favoriser la récupération.

Le périple printanier des Bleus se poursuit. Après son nul contre l'Ukraine mercredi au Stade de France (1-1), puis sa victoire dimanche au Kazakhstan (2-0), l'équipe de France a un troisième match à jouer dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2022, mercredi soir en Bosnie-Herzégovine (20h45).

Le vol entre Paris et Noursoultan durant environ six heures, les champions du monde ne sont pas rentrés en France dimanche soir. Ils sont retournés à leur hôtel kazakhstanais, ont gentiment "fêté" les anniversaires de Steve Mandanda et Benjamin Pavard, qui soufflaient leur 36e et 25e bougies, puis ont passé la nuit sur place, pour directement se rendre à Sarajevo ce lundi. Avec un peu plus de quatre heures de vol au programme.

Une seule vraie séance pour préparer le match de mercredi

Les hommes de Didier Deschamps devaient initialement s'entraîner après leur arrivée en Bosnie, mais le programme a été revu. De façon à optimiser la récupération avant le match de mercredi, le staff technique a en effet décidé d'annuler la séance du jour et de la remplacer par une séance très légère, à base d'étirements - en plus des soins - à l'hôtel.

Autrement dit, les Bleus n'auront qu'une seule vraie séance de travail, mardi, pour préparer la rencontre de mercredi face à Miralem Pjanic et ses camarades. La Bosnie, qui est allée chercher le nul en Finlande mercredi dernier dans ce groupe E (2-2) était exempte ce week-end. Elle en a profité pour jouer samedi un match amical contre le Costa Rica, soldé par un 0-0.