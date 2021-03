Coupe du monde 2022: sur quelle chaîne regarder Bosnie-Herzégovine-France

L’équipe de France poursuit sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 ce mercredi avec un déplacement en Bosnie-Herzégovine. Un match à suivre en direct à 20h45 sur M6.

Une trêve internationale à bien achever. Après un match nul frustrant face à l’Ukraine (1-1), l’équipe de France s’est imposée dimanche au Kazakhstan (2-0). Deux résultats qui suffisent pour le moment aux Bleus pour pointer en tête de leur groupe dans les qualifications de la Coupe du monde 2022. Un dernier rendez-vous avant l’Euro se présente ce mercredi avec un déplacement en Bosnie-Herzégovine. Un match à suivre à 20h45 sur M6. Une rencontre également à vivre en direct à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Giroud sur le banc?

Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait revenir à une formation plus classique après les changements effectués au Kazakhstan. Le sélectionneur champion du monde devrait à nouveau opter pour une défense à quatre avec les titulaires habituels que sont Pavard, Varane, Kimpembe et Hernandez. En l’absence de N’Golo Kanté blessé, un milieu à quatre devrait être utilisé avec Coman et Lemar ou Démbélé sur les côtés et Rabiot et Pogba dans le cœur du jeu. Un schéma qui laissera seulement deux places en attaque, occupés par Griezmann et Mbappé. Giroud débuterait ainsi sur le banc.

La compo possible des Bleus :

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Coman, Pogba, Rabiot, Lemar (ou Dembele) - Griezmann, Mbappé