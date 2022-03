France-Côte d'Ivoire en direct: Giroud titulaire au Vélodrome

Des matchs amicaux importants

S'ils deviennent de plus en plus rares, les matchs amicaux ne sont pas pour autant à prendre à la légère, surtout à quelques mois du Mondial, où les Bleus tenteront de conserver leur couronne. Les affiches contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud mardi sont donc très importantes pour les hommes de Didier Deschamps.

