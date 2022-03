France-Côte d'Ivoire: les Bleus s'imposent sur le gong en amical grâce à Tchouaméni

L'équipe de France s'est imposée ce vendredi face à la Côte d'Ivoire pour son premier match amical de l'année (2-1) grâce à une réalisation d'Aurélien Tchouaméni dans le temps additionnel. Si Giroud a signé un retour tonitruant, Nkunku, Saliba et Clauss ont tous connu leur première cape.

Une victoire sur le gong. Pour son premier match de l'année, l'équipe de France a su être patiente pour disposer de la Côte d'Ivoire à Marseille (2-1). Surpris par l'ouverture du score de Pépé, les hommes de Didier Deschamps ont réagi dans la foulée grâce au 47e but d'Olivier Giroud sous le maillot bleu, avant de l'emporter dans les ultimes secondes sur un coup de casque d'Aurélien Tchouaméni. Les Bleus enchaînent une sixième victoire de rang avant de défier l'Afrique du Sud à Lille, mardi, pour le deuxième amical de ce rassemblement.

Giroud se rapproche de Thierry Henry

Dans un stade Vélodrome à guichets fermés, les Bleus attaquent fort cette partie par l'intermédiaire de Theo Hernandez, très actif sur son côté gauche. Le Milanais voit la première frappe du match fuir le cadre, avant de subir la loi de Nicolas Pépé sur l'ouverture du score de la Côte d'Ivoire. Bien servi par Ibrahim Sangaré, le joueur d'Arsenal enrhume les frères Hernandez avant de glisser le ballon dans un trou de souris au premier poteau.

Un coup de froid qui ne gèle pas l'enceinte marseillaise, vite réchauffée par le 47e but en équipe de France d'Olivier Giroud, buteur de la tête sur un centre de Theo Hernandez. Sa première réalisation depuis son doublé face à la Bulgarie, en préparation de l'Euro 2020. Il permet aux Bleus de marquer dans un 19e match d'affilé, nouvelle plus longue série de son histoire. Pour sa première sélection, Christopher Nkunku se montre disponible et manque de quelques centimètres son baptême de feu, puisque sa tête passe au-dessus des cages de Sangaré.

Premières pour Saliba et Clauss, Tchouaméni ouvre son compteur

Peu sollicité dans les 45 premières minutes, Hugo Lloris s'emploie dès le retour des vestiaires pour sortir les tentatives de Ghislain Konan et Serge Aurier. Portés par une belle ambiance, les Bleus manquent de peu le deuxième but. Bien servi par Kingsley Coman, Antoine Griezmann, très brouillon jusqu'ici, bute sur Sangaré dans les six mètres. Les supporters ont également bien fêté la première sélection de William Saliba, entré à la place de Raphaël Varane à l'heure de jeu. Un honneur dont a eu droit Jonathan Clauss pour les six dernières minutes de la rencontre.

Si les deux équipes se dirigeaient tranquillement vers un match nul, Aurélien Tchouaméni a surgi pour couper le corner de Mattéo Guendouzi à la 93e minute et offrir aux champions du monde un sixième succès de rang et une quatrième victoire sur les neuf derniers matchs où ils ont concédé l'ouverture du score. Une recette efficace qu'il faudra confirmer dès mardi face à l'Afrique du Sud, mardi à Lille.