Equipe de France: pourquoi ces matchs amicaux de mars ne sont pas sans enjeu pour les Bleus

L’équipe de France affronte la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud vendredi puis mardi lors de deux matchs amicaux. Déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2022, les Bleus et leur sélectionneur Didier Deschamps soigneront leur préparation pour la compétition au Qatar.

N'en déplaise aux détracteurs de l'équipe de France, non les Bleus ne sont poas en vacances pendant cette trêve internationale. A l’origine, la Fédération française de football avait prévu de répondre favorablement aux sirènes du Qatar en participant à un tournoi amical à Doha. Les dirigeants de la FFF espéraient alors préparer la prochaine Coupe du monde dans le Golfe en novembre et décembre prochain. Mais le Portugal et l’Italie en ont décidé autrement.

Annoncés comme deux des trois adversaires des Bleus avec le Qatar, les deux sélections méditerranéennes vont disputer les barrages pour espérer jouer le Mondial. Au mieux, un seul se qualifiera.

A la place d’un tournoi amical de prestige, la France a opté pour deux matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire ce vendredi à Marseille puis contre l’Afrique du Sud, mardi prochain, à Lille. Comme ça, ces deux affiches ne présentent pas forcément un immense intérêt sportif mais les Bleus ne manqueront pourtant pas de sources de motivation face aux Eléphants et aux Bafana Bafana.

Peaufiner le schéma tactique

Utilisé maladroitement lors du huitième de finale de l’Euro contre la Suisse, le 3-5-2 des Bleus a survécu à l’élimination estivale. Depuis la sortie de route prématurée de son équipe dans le tournoi continental, Didier Deschamps n’a utilisé qu’à deux reprises son traditionnel 4-3-3 lors des matchs nuls sans éclat face à la Bosnie (1-1) et l’Ukraine (1-1).

Pour le reste, le sélectionneur tricolore a opté pour un 3-5-2 assez offensif et a enchaîné les victoires. Les rencontres contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud vont encore permettre au groupe de travailler les automatismes dans ce schéma de jeu.

Kingsley Coman avec la France contre le Kazakhstan, le 13 novembre 2021 © Icon Sport

Avec trois axiaux en défense, Didier Deschamps a trouvé un gage de solidité et peut s’appuyer à l’envi sur les qualités complémentaires de Presnel Kimpembe, Raphaël Varane et d’un Lucas Hernandez replacé au centre du terrain. Idem pour le poste de latéral gauche où Lucas Digne et Théo Hernandez pourront encore multiplier les montées dans leur couloir pour apporter un plus offensivement sans déséquilibrer l’équipe.

Si le rôle des hommes du milieu et notamment l’inamovible duo Pogba-Kanté n’a pas fondamentalement changé, Kingsley Coman va lui devoir s’adapter à son nouveau rôle de piston sur l’aile droite. Avec l’ailier du Bayern dans le couloir, voire Jonathan Clauss quand il faudra un peu plus défendre, les trois attaquants récupèrent un rôle plus axial. Antoine Griezmann pourra ainsi parfaitement se glisser entre les lignes en soutien de la paire Mbappé-Giroud.

Giroud à la chasse au record

En l’absence de Karim Benzema, forfait en raison d’une blessure au mollet gauche avec le Real Madrid, Didier Deschamps a choisi de rappeler Olivier Giroud pour défier les deux sélections africaines.

Privé des Bleus depuis la fin de l’Euro, dispose de deux nouvelles chances pour se rapprocher du record du plus grand nombre de buts marqués sous le maillot tricolore.

Avec 46 réalisations en 110 sélection, le buteur de l’AC Milan a besoin de marquer à cinq reprises pour égaler la marque détenue par Thierry Henry (51 buts en 123 capes). Avec six pions en deux matchs, un beau défi pour lui, le buteur deviendrait le seul détenteur du record.

A 35 ans et alors que son avenir avec l’équipe de France s’écrit en pointillés, Olivier Giroud aura à cœur de profiter des affiches contre les Eléphants et les Bafana Bafana pour montrer pourquoi il n’avait raté que 17 rencontres avec les Bleus entre novembre 2011 et juin 2021. Depuis son retour à Clairefontaine, "Gigi" a réussi à enterrer sa brouille avec Kylian Mbappé et va maintenant vouloir effacer "Titi" du livre des records de l’équipe de France.

Tester les petits nouveaux

Olivier Giroud fait figure de revenant chez les Bleus. Mais cette trêve internationale du mois de mars a aussi vu l’arrivée de plusieurs petits nouveaux. Etincelant avec Lens et habitué au rôle de piston dans un 3-5-2, Jonathan Clauss a été récompensé de ses deux belles saisons en Ligue 1 pour rejoindre l’équipe de France. Le protégé de Franck Haise a ainsi remporté son duel à distance avec Léo Dubois, dans le dur à l’OL. Egalement sélectionné sur la forme du moment, Christopher Nkunku va devoir se tailler sa place dans le groupe tricolore.

Mais celui qui a déjà marqué 26 buts et délivré 15 passes en 39 apparitions en 2021-2022 avec Leipzig possède une très belle carte à jouer avant le Mondial. Derrière Antoine Griezmann et le duo Mbappé-Benzema, il y a du temps de jeu à grappiller en attaque. Son profil d’attaquant de soutien semble en faire la doublure idéale pour "Grizou" ou même un joker détonnant en fin de match.

"Ce sont deux joueurs performants avec leur club et qui auraient pu être appelés avant", a expliqué l’ancien entraîneur de l’OM avant de préciser qu’il avait également effectué "la comparaison avec les concurrents à leurs postes".

Dernier néo-international de cette liste, appelé après le forfait de Benjamin Pavard, William Saliba a une belle carte à jouer. En profitant des problèmes de Kurt Zouma avec son chat et de la méforme de Dayot Upamecano, le défenseur prêté à l’OM par Arsenal pourrait bien devenir l’un des soldats de Didier Deschamps en sortie de banc. A ces petits nouveaux de se rendre indispensables dans le groupe.

Poursuivre les séries de victoires et d’invincibilité

En affrontant la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud dans les jours à venir, l’équipe de France espère bien engranger une belle dose de confiance. Alors que les rassemblements et les matchs ne seront pas légion avant la Coupe du monde au Qatar, les Bleus voudront signer deux bons résultats. Contre les deux équipes venues d’Afrique, la France peut ainsi signer ses sixièmes et septièmes victoires consécutives.

Mieux l’équipe dirigée par Didier Deschamps tentera de rester invaincue pour les huitièmes et neuvièmes fois d’affilée. Les supporters les plus pointilleux insisteront que les Tricolores n’ont pas perdu contre la Suisse à l’Euro (3-3, élimination aux tirs au but 5 à 4) et peuvent ainsi viser la barre symbolique des vingt rencontres sans défaite depuis une mauvaise surprise contre la Finlande en novembre 2020… Un match amical où comme contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, l’enjeu sportif n’était pas immense.