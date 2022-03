Equipe de France: Giroud, deux matchs pour un record (et le Mondial?)

Rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants depuis l’Euro, Olivier Giroud (35 ans) retrouve l’équipe de France ce vendredi soir (21h15) face à la Côte d’Ivoire avec un record dans le viseur, un nouveau statut et toujours cette nécessité de prouver avant le Mondial 2022.

Olivier Giroud n’est pas du genre à fermer les portes. Surtout pas celle de l’équipe de France. Non retenu depuis l’Euro, l’attaquant devrait fêter sa 111e sélection ce vendredi (21h15) en match amical face à la Côte d’Ivoire. Neuf mois après la dernière lors de la douloureuse élimination des Bleus en 8es de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3, 5 tab 4). Il avait, depuis, disparu derrière les performances de Karim Benzema et une nouvelle hiérarchie en attaque.

La blessure de celui avec qui il a si souvent été mis en opposition lui a rouvert la porte de Clairefontaine. Il doit cette nouvelle chance à ses belles performances avec l’AC Milan (11 buts en 29 sélections), un peu aussi à son vécu après de ce groupe. Mais pour quel avenir au-delà de cette fenêtre internationale à deux matchs amicaux (Côte d’Ivoire, puis Afrique du Sud)? "Je ne me projette pas au-delà", a promis l’ancien joueur de Montpellier dans Le Parisien cette semaine.

La trajectoire de Giroud "l’inébranlable" s’est nourrie de cette constante nécessité de prouver. C’est le cas une fois de plus avec ce retour. Longtemps indéboulonnable en sélection pendant la longue absence de Benzema, il revient dans la position d’un attaquant rétrogradé dans la hiérarchie. Son aura de champion du monde pèse toujours dans le groupe mais sa longue absence redistribue les cartes. Et l’hésitation de Didier Deschamps à la rappeler ces derniers mois s’explique par la capacité du principal intéressé à accepter un statut différent.

Deschamps a confirmé son changement de statut

"Olivier est un joueur qui a eu un statut à part pendant de longues années, a d’ailleurs rappelé le sélectionneur cette semaine. Il ne l’a plus. Avoir moins, c’est dur psychologiquement, avec des conséquences sur lui-même, mais aussi sur le groupe. Et puis, il y a des affinités. Un joueur qui a un statut a besoin d’avoir un rôle important à jouer, j’en suis convaincu."

Dans l’une de ses nombreuses interviews accordées cette semaine, Giroud n’a d’ailleurs pas caché qu’il souhaitait éclaircir assez vite les contours de son nouveau rôle et de son avenir avec les Bleus. Les deux hommes devaient s’entretenir dans la semaine et rien n’a filtré d’un éventuel échange bien qu’ils aient été aperçus en train discuter à l’entraînement. Un fil rouge pourrait bien aider l’ancien d’Arsenal et de Chelsea dans sa quête de jouer un troisième Mondial de suite l’hiver prochain: le record de buts en sélection.

Giroud veut dépasser le "vieux" Henry

Son compteur est bloqué à 46 réalisations depuis son doublé face à la Bulgarie (3-0), le 8 juin 2021, un soir où ses déclarations d’après-match avaient jeté un léger froid avec Mbappé et Deschamps. Thierry Henry, le recordman, pointe à cinq longueurs (51). "C'est un objectif en tant que compétiteur, comme la Coupe du monde, a admis Giroud dans L’Equipe. Tous les records et toutes les possibilités qui s'offrent encore à moi pour enrichir mon palmarès demeurent des objectifs. Évidemment qu'un second titre mondial est un rêve. Comme dépasser le record du ‘vieux’! Lui comme moi, on s'appelle comme ça. C'est affectueux!"

S’il s’approche du "vieux" sur ces deux matchs, Giroud prouvera qu’il peut toujours rendre des services à cette équipe. Un moyen de garder la concurrence sous pression alors Christopher Nkunku, par exemple, abat sa première carte en sélection en ce mois de mars. Giroud veut aussi briller dans ce rôle d’attaquant "do the shit people don’t see" (qui fait le sale boulot que les gens ne voient pas). "Je ne me projette pas plus loin que ces deux matchs amicaux mais il n’y a pas d’amicaux en équipe de France, souligne-t-il sur Prime Vidéo en réponse à une question de Thierry Henry. C’est toujours une fierté de porter ce maillot. Je vais faire le max pour me rapprocher (de Henry). On verra étape par étape mais t’es encore bien en avance mon poulet." Des buts et sa capacité à endosser un nouveau statut plaideront pour que ce nouveau retour se prolonge un peu.