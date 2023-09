Espagne: Jordi Alba prend sa retraite internationale

Après 92 sélections avec l'Espagne, Jordi Alba a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. C'est la fédération espagnole de football qui l'a annoncé ce vendredi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

92 sélections avec la Roja, vainqueur de l'Euro 2012 et de la Ligue des Nations en 2023. Après une carrière internationale bien remplie, Jordi Alba raccroche avec l'Espagne. La fédération espagnole de football a communiqué sur son site officiel et sur les réseaux sociaux ce vendredi: ''A 34 ans, Jordi Alba met un terme à cette belle carrière internationale [...] Au cours de ses 12 années en tant qu'international, il a disputé 92 matchs au cours desquels il a marqué 9 buts. Il a représenté l'Espagne dans trois Coupes du monde, trois championnats d'Europe, les Jeux olympiques de Londres et une Coupe des confédérations.''

Capitaine de la Roja

Le latéral gauche, ancien du Barça et désormais aux Etats-Unis où il joue à l'Inter Miami au côté de Lionel Messi, était le capitaine de "la Roja" victorieuse en juin dernier de la Ligue des nations.



Alba avait fait ses débuts internationaux en 2011. Dans le même communiqué, la fédération espagnole le remercie pour ces 12 années au sein de la Roja: ''De la part de la Fédération Royale Espagnole de Football, gratitude éternelle pour ce brillant parcours. Merci, Jordi.''