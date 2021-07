Angleterre-Danemark: double polémique sur le penalty sifflé sur Sterling

L'Angleterre s'est qualifiée pour la finale de l'Euro 2021 en éliminant le Danemark (2-1), après prolongation. Le but de la victoire est signé Harry Kane, après un penalty sifflé sur Raheem Sterling et qui fait polémique.

C'est l'une des images que l'on retiendra de cette demi-finale de l'Euro 2021 entre l'Angleterre et le Danemark, remportée par les Anglais (2-1 ap): le penalty sifflé à la 102e minute (en prolongation donc) pour une faute sur Raheem Sterling dans la surface de réparation. Un penalty confirmé après intervention du VAR et qui fait pourtant grandement jaser.

Le penalty sifflé sur Sterling lors du match Angleterre-Danemark © Capture écran BeIN Sports

Sur un débordement côté droit, alors qu'il tente de repiquer un peu plus dans l'axe pour parvenir à centrer en retrait, l'ailier de Manchester City est couvert par deux joueurs danois. A sa droite, Joakim Maehle lui touche la jambe droite. A sa gauche, Mathias Jensen lui donne un coup de hanche.

Le penalty sifflé pour une faute sur Sterling lors d'Angleterre-Danemark © Capture écran BeIN Sports

Le VAR n'a pas hésité et Harry Kane a transformé en deux temps, butant d'abord sur Kasper Schmeichel, qui a relâché le ballon. La décision arbitrale fait pourtant largement parler. D'abord concernant la faute sur Sterling en elle-même.

Pas aidé par sa réputation de "plongeur", l'attaquant semble avoir entamé sa chute avant le contact. Mais au regard des images, particulièrement avec l'angle arrière, il y a bien contact et le penalty, s'il semble généreux, ne semble toutefois pas scandaleux de ce point de vue.

"Il n'y a pas penalty, estime sur BeIN Sports Angleterre Peter Schmeichel, ancien gardien du Danemark et père du portier actuel. J'aurais accepté plus facilement s'ils avaient marqué sur l'une de leurs nombreuses occasions. Mais l'arbitre a malheureusement, selon moi, fait une erreur."

Il y avait deux ballons sur le terrain

Deux ballons sur le terrain au moment du penalty sifflé sur Sterling, lors d'Angleterre-Danemark à l'Euro 2021 © Capture écran BeIN

Il y a toutefois un autre point qui pose problème. A cet instant précis, sur le terrain, il y avait... deux ballons. Ce qui est évidemment interdit. L'arbitre aurait dû arrêter l'action pour sortir le ballon du terrain.

Mais les règles de l'IFAB établissent une nuance importante: "Si un ballon supplémentaire, un objet ou un animal se retrouve sur le terrain durant la rencontre. L’arbitre doit alors: 1- interrompre le jeu (et le faire reprendre par une balle à terre) uniquement s’il y a eu interférence avec le jeu sauf si le ballon se dirige vers le but. Si l’interférence n’empêche pas le joueur de l’équipe qui défend de jouer le ballon, le but est accordé si le ballon franchit la ligne de but (même s’il y a eu contact avec le ballon) à moins que l’interférence n’ait été faite par l’équipe en attaque ; 2- laisser le jeu se poursuivre s’il n’y a pas interférence avec le jeu et s’assurer que l’élément supplémentaire est retiré le plus vite possible." Sur l'action, le ballon est présent, dans le coin droit du terrain face au but, tout le long de la percée de Sterling. Mais aucun joueur ne le joue ni ne se dirige vers ce ballon.