Euro 2021: l’Angleterre met fin à l’épopée danoise et rejoint l’Italie en finale

Tombeuse de Danois valeureux jusqu'au bout, ce mercredi en demi-finale de l’Euro 2021 (2-1 a.p.), l’Angleterre s’offre la première finale de championnat d’Europe de son histoire. Les Three Lions affronteront l’Italie, dimanche à Wembley.

C’est la fin d’une anomalie du football. Pays du ballon rond, vainqueur d’une Coupe du monde en 1966, l’Angleterre n’avait encore jamais connu l’ivresse d’atteindre une finale d’un Euro dans son existence. Une étrangeté dont la sélection anglaise a été débarrassée par la bande de Gareth Southgate, tombeuse du Danemark mercredi au bout de la nuit londonienne (2-1 a.p.).

Une partie terriblement excitante et disputée à très haute intensité, de la première à la dernière minute, comblant une enceinte de Wembley remplie de 60 000 fans quasi intégralement acquis à la cause des Three Lions. Mais que ce fut dur pour ces Anglais d’arracher cette demi-finale face à la sélection la plus surprenante de la compétition. Qui a parsemé son jeu de toute la folie nécessaire à rendre cette rencontre indécise.

La Danish Dynamite se rappellera longtemps de cette édition 2021, pour les mauvais, comme les incroyables souvenirs. Mais au terme de la prolongation et en deux temps (2-1, 104e), Harry Kane, sur un penalty obtenu par Raheem Sterling alors que les Danois subissaient les assauts des locaux, a propulsé l'équipe anglaise vers la première finale européenne de son histoire. Et pourtant...

Histoires de grands gardiens

Et pourtant, il y a eu Mikkel Daamsgard. Surnommé "Damsinho", la jeune pépite a fini d’éclater aux yeux de l’Europe du foot à la 30e minute: d’une merveille de coup franc, frappé du coup de pied, Daamsgard a ouvert le score avec classe (0-1). Et confirmé tout le talent entrevu dans son pied droit depuis que le destin, et le malaise cardiaque de Christian Eriksen, l’ont propulsé titulaire de cette équipe danoise. Le premier coup franc direct de l’Euro, qui a mis fin à l’invincibilité de Jordan Pickford dans le tournoi.

Celui-ci venait tout de même, quelques minutes auparavant, d’entrer dans l’histoire de son pays en passant 721 minutes sans y encaisser de but, pour dépasser la marque de Gordon Banks (720 minutes entre mai et juillet 1966). Et pourtant, il y a eu Kasper Schmeichel. Piquant avant la rencontre en rappelant à ses adversaires qu’ils n’avaient jamais remporté de Championnat d’Europe dans leur histoire, le gardien danois a été très grand. Impassable devant Raheem Sterling (38e), bondissant sur la tête d’Harry Maguire (55e) et important face à Harry Kane (94e), il avait repoussé une première fois le penalty de ce dernier dans la prolongation (104e).

Les Anglais ont rendez-vous avec leur histoire

Et pourtant, ce sont finalement les Anglais qui, à l’expérience et au bout de l’effort, ont fini d’éteindre la Danish Dynamite. Mis sous pression par Sterling sur un centre du jeune Bukayo Saka, le malheureux Simon Kjaer avait envoyé le ballon au fond de ses filets (1-1, 40e). Terminant au passage de propulser le fameux "CSC" meilleur buteur de cet Euro, avec le onzième but marqué contre son camp.

Il y avait Peter Schmeichel, Henrik Larsen et Brian Laudrup. Vingt-et-un an plus tard, il y aura eu le fils Schmeichel, Kasper, Simon Kjaer et Mikkel Daamsgard. Vainqueur du tournoi en 1992, le Danemark semblait porté par une force mystique pour réitérer l’exploit. Mais Harry Kane l’en a privé avec son 4e but dans le tournoi, et c’est bien l’Angleterre qui s’offre "sa" finale de rêve face à l’Italie, dimanche sur cette même pelouse de Wembley. Cela faisait 56 ans que le peuple anglais attendait ça. Il aura mis le temps, mais Football is coming home.