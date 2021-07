Angleterre-Danemark: la folle ambiance à Londres après la qualification pour la finale de l'Euro 2021

Après leur qualification ce mercredi pour la finale de l'Euro 2021 grâce à une victoire au terme de la prolongation face au Danemark (2-1), les joueurs de l'Angleterre ont pu communier avec le public. La soirée a été marquée aussi par une grosse fête dans les rues de Londres, mais avec vingt arrestations par la police locale pour des débordements.

"Football is coming home" chantaient encore les supporters présents à Wembley ce mercredi, pour la qualification de l'Angleterre en finale de l'Euro 2021 après la victoire face au Danemark au terme de la prolongation (2-1). Cette fois, les Three Lions ne sont plus qu'à un succès de donner raison à cette chanson populaire et presque parodique, comme une blague récurrente à chaque tournoi.

Ce dimanche, l'Angleterre pourrait décrocher le premier Euro de son histoire, à domicile, en battant l'Italie, qui a déjà remporté le tournoi en 1968. Menés au score, Harry Kane et ses coéquipiers ont réussi néanmoins ce mercredi à inverser la tendance, avec un penalty qualificateur, de l'attaquant de Tottenham et capitaine de la sélection, qui a suscité la polémique.

20 arrestations à Londres

Pour cette opposition face au Danemark, ils étaient plus de 50.000 spectateurs présents dans les tribunes. Les chants s'enchaînaient à Wembley ce mercredi à l'issue de la qualification avec aussi Sweet Caroline entonné par les fans, autre chanson mythique des supporters anglais. En dehors du stade, de nombreuses images de supporters en folie ont tourné aussi sur les réseaux sociaux, pour célébrer cette victoire.

Néanmoins, la fête populaire a été entâchée par 20 arrestations, à Londres, par les forces de l'ordre. Plusieurs débordements ont eu lieu dans la capitale anglaise, notamment dans le centre-ville où nombreux s'étaient réunis pour communier. Les fans anglais ont par exemple bloqué plusieurs rues et certains ont réalisé des "infractions de droit commun" ou des "troubles à l'ordre public ainsi que d'agressions envers la police", a indiqué la police locale sur Twitter.

Ce dimanche pour la finale, le stade pourra être rempli à plus de 75% de sa jauge, soit plus de 60.000 personnes. Wembley sera forcément acquis à la cause de la sélection locale, alors que jusqu'à 1.000 supporters italiens pourront être présents pour donner de la voix et encourager la Nazionale.