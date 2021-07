Euro en direct: "L’Italie est le plus gros test qu'on puisse imaginer", prévient Southgate

Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate se méfie énormément de l'Italie, l'adversaire de son équipe dimanche en finale : "(Face au Danemark) on a assez bien gardé le ballon, malgré la pression, mais nous devrons le faire encore mieux face à l'Italie qui est encore plus forte. On va devoir trouver des solutions. Le Danemark n'avait perdu que 4 matches sur une trentaine qu'ils avaient disputés avant de nous rencontrer et l'Italie a fait encore mieux. C'est vraiment une équipe de très haut niveau depuis deux ans maintenant. On les a suivis et on les a bien observés. C'est une équipe qui joue avec beaucoup d'énergie et de style, c'est difficile de marquer contre eux. Ils méritent d'être en finale après avoir battu deux grosses équipes que sont la Belgique et l'Espagne. Pour nous, c'est le plus gros test qu'on puisse imaginer, mais on doit bien se préparer et ce sera une opportunité formidable pour nous de les affronter."