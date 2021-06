Danemark-Finlande: victime d’un grave malaise sur le terrain, Eriksen est "éveillé"

Le milieu de terrain danois Christian Eriksen a été victime d’un malaise juste avant la pause lors du match de l’Euro entre le Danemark et la Finlande. Le joueur a été évacué et transféré à l'hôpital. Il est dans un état stable et "éveillé" annonce la Fédération danoise. Le match est suspendu.

A deux minutes de la pause lors du match Danemark-Finlande comptant pour le groupe B de l’Euro ce samedi au Parken Stadium de Copenhague, le milieu de terrain de la sélection danoise Christian Eriksen s’est effondré sur la pelouse, tout seul, alors qu’il était à proximité de sa surface de réparation, sur le côté droit. Le joueur de l’Inter Milan était inconscient. Ses partenaires ont immédiatement appelé les médecins, suivis par les secours. Ils se sont rassemblés pour former un cercle autour de lui, certains d'entre eux en larmes.

Les joueurs danois sous le choc après le malaise de Christian Eriksen © AFP

Il est hospitalisé et est éveillé annoncé la Fédé danoise

Le Danois âgé de 29 ans a subi des massages cardiaques. Les secouristes ont eu recours à un défibrillateur. Quelques minutes plus tard, Eriksen a été évacué sur une civière, caché par des baches blanches portées par les joueurs, sous les applaudissements du public de Copenhague. Il a été transféré à l'hôpital et a été stabilisé" a annoncé l'UEFA qui communiquera à 19h45. Dans la foulée, la Fédération danoise a annoncé que le joueur est "éveillé" et doit subir de nouveaux examens.

Le match a été suspendu. Il ne devrait pas reprendre. Les spectateurs commençaient d'ailleurs à quitter le stade. Une réunion de crise a commencé entre les deux équipes et les arbitres du match. De très nombreux messages de soutien, notamment de la part des clubs et des joueurs ont été postés sur les réseaux sociaux. Au stade, les fans finlandais restés dans les tribunes scandaient le nom d'Eriksen.



Plus d’infos à venir.