Euro 2021: Bonucci raconte comment l'arrogance des Anglais et de Rice a motivé l'Italie avant la finale

Dans un entretien à The Athletic, le défenseur de la Juve et de la sélection italienne, Leonardo Bonucci, revient sur la victoire de la Nazionale à l'Euro l'été dernier. Et explique comment lui et ses camarades se sont nourris de l'arrogance britannique pour se motiver.

Ce mercredi soir en Ligue des champions, la Juventus reçoit Chelsea à Turin, ce qui veut dire que Leonardo Bonucci, deux mois et demi après le sacre de la Nazionale à l'Euro, va de nouveau affronter une équipe anglaise. À cette occasion, le défenseur de la Juve et de la sélection italienne s'est confié dans un entretien à The Athletic, où il revient en longueur sur le triomphe estival, et notamment sur la finale à Wembley.

"Avant le match, j'ai fait un discours à mes partenaires en leur disant que si nous étions arrivés jusque-là, c'était grâce à l'esprit d'équipe que nous avions, et cette volonté de nous sacrifier les uns pour les autres, se souvient-il. Je leur ai dit que nous n'avions pas à ressentir de pression, à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. (...) À l'inverse, c'était le cas de l'Angleterre, qui avait la pression sur ses épaules. Nous, nous devions juste penser à nous amuser et à jouer notre propre jeu."

"Tu ne devrais jamais dire ça"

Il n'empêche que Bonucci et ses camarades se sont également servis du contexte ambiant pour se motiver. De l'arrogance des spectateurs anglais avec leur chanson "Football is coming home", et de quelques déclarations maladroites des Three Lions avant la rencontre.

"En fait, nous n'avons pas prêté beaucoup d'attention à tout ça avant de gagner le match (la demi-finale, ndlr) contre l'Espagne, confie Bonucci. Et puis la colère à l'intérieur de nous a commencé à monter. Nous voulions leur montrer que la finale n'était pas encore jouée. Qu'ils n'avaient pas déjà gagné. Entendre cette chanson en boucle et ce commentaire de Declan Rice disant que l'Angleterre était dix fois plus motivée pour gagner que nous… Eh bien, c'est le genre d'erreurs que font les jeunes joueurs. Tu ne dois pas dire ça. Tu ne devrais jamais dire que tu veux quelque chose plus fort qu'un autre, ou que tu es meilleur que lui..."

Et Bonucci de poursuivre sa petite leçon d'humilité à l'endroit du joueur de West Ham: "Tu dois toujours te mettre au même niveau que ton adversaire, faire profil bas et frapper au bon moment. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons jamais dit que nous allions gagner, juste que nous étions à deux doigts d'aller jusqu'au bout et d'obtenir le résultat rêvé. Nous n'avons jamais été présomptueux à ce sujet. Nous sommes restés humbles et c'est ce qui a fait la différence." Les vainqueurs ont toujours raison, n'est-ce pas?