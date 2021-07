La finale Italie-Angleterre en direct: énorme fête à Londres, Trippier titulaire surprise?

Trippier titulaire côté anglais ?

Selon plusieurs médias anglais, dont Sky Sports, Gareth Southgate pourrait renforcer sa défense contre l'Italie en alignant Kieran Trippier en plus de Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw. Bukayo Saka pourrait en faire les frais et se retrouver sur le banc de touche.

La compo probable de l'Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

La compo probable de l'Angleterre : Pickford - Shaw, Walker, Stones, Maguire, Trippier - Rice, Phillips - Mount, Kane, Sterling