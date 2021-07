Euro 2021: pourquoi Jorginho joue pour l’Italie et non pour le Brésil, son pays de naissance

Grand artisan de l’épopée de l’Italie qui défiera l’Angleterre ce dimanche soir (21h) en finale de l’Euro 2021 à Wembley, le milieu de terrain de la Nazionale et de Chelsea, Jorginho, aurait pu défendre les couleurs de son pays d’origine, le Brésil. Mais le natif d'Imbituba a finalement opté pour les Azzurri.

Mardi soir, les yeux de tout un pays étaient braqués sur lui. Dernier tireur lors de la séance de tirs au but de la demi-finale de l’Euro 2021, Italie-Espagne, Jorginho n’a pas tremblé. Avec beaucoup de sang-froid, c’est lui a qui envoyé la Nazionale en finale du championnat d'Europe ce dimanche soir (21h) face à l’Angleterre à Wembley.

Après avoir remporté la Ligue des champions avec Chelsea, le joueur de 29 ans démontre lors de cette compétition qu’il figure bien parmi les meilleurs milieux de terrain du monde. Son nom est même parfois associé au Ballon d’Or... Cette gloire, Jorginho aurait pu aller la chercher avec la Seleçao, la prestigieuse sélection du Brésil, son pays. Si il a beaucoup appris de la tactique en Italie, et notamment au Hellas Vérone et à Naples, ses deux principaux clubs avant de rejoindre les Blues, sa technique fine, son élégance naturelle et bien sûr son nom viennent rappeler que ce joueur a bel et bien grandi de l’autre côté de l’Atlantique.

"Il a discuté avec le Brésil mais..."

Né à Imbituba, dans le sud du Brésil, il a rejoint l’Europe et l’Italie à l’âge de 15 ans. Direction le Hellas Vérone. Grâce à un lointain aïeul originaire de la région de Vicence, au nord, il obtient la nationalité italienne en 2012 à 21 ans. Mais alors, pourquoi n’a-t-il jamais joué avec la sélection auriverde ?

"Il a discuté avec le Brésil, a expliqué sa mère, Maria Tereza, à Globo. Mais ils lui ont demandé de patienter. Mais jusqu’à quand allait-il attendre ? La carrière d’un joueur est courte. Le Brésil lui demandait d’attendre alors que l’Italie l’appelait pour jouer." Et sa maman d’assurer que son fils voulait porter le maillot de la Seleçao. "Ce n’est pas de sa faute", tranche-t-elle. Le destin a peut-être bien fait les choses. Car tandis que le Brésil a chuté samedi en finale de Copa America face à l'Argentine, Jorginho pourrait associer sa 35eme sélection avec les Azzurri à un titre de champion d’Europe…