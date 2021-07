Euro 2021: la presse italienne dénonce le choix de l’arbitre pour Italie-Espagne

Le Corriere dello Sport s'est montré très sévère à l'égard de l'Allemand Felix Brych, arbitre désigné pour la demi-finale de l'Euro entre l'Italie et l'Espagne à Wembley, ce mardi à 21h.

L’affiche des demi-finales de l’Euro mettra aux prises l’Italie et l’Espagne, deux sélections en pleine renaissance, ce mardi soir (21h) à Wembley. Très attendue, la rencontre a déjà été passée au crible par les journaux de ces deux pays en quête de tout ce qui pourrait faire basculer le destin de leurs équipes.

A ce niveau, quand une place en finale d’une compétition tel qu’un championnat d’Europe est en jeu, chaque détail compte, en particulier la désignation de l’arbitre. Et on ne peut pas dire que la nomination de l’Allemand Felix Brych (45 ans) ait ravi la presse italienne.

Elle a même suscité un tollé en Italie. "Rosetti (l'ancien arbitre italien, responsable en chef de l'arbitrage de l'UEFA) a choisi l'un des pires arbitres à sa disposition", tacle le Corriere dello Sport, en écho au sentiment général.

Des critiques très sévères à son égard

Le quotidien ne ménage pas ses critiques à l’égard de Felix Brych, et s'étonne de le voir enchaîner, lui qui était déjà au sifflet lors du huitième de finale entre le Portugal et la Belgique (0-1). Un match pour lequel il a été fortement critiqué.

Et le Corriere dello Sport ne manque pas de le rappeler, à l’instar de plusieurs journalistes français et consultants internationaux, très sévères avec les prestations de l’arbitre allemand dans cet Euro. Le Corriere dello Sport s'est aussi souvenu de précédents désastreux au sifflet d'un Italie-Espagne datant de 2016.

Brych passe pourtant pour l’un des arbitres les plus expérimentés sur la scène internationale. Il sera assisté par Mark Brosch et Stefan Lupp, également allemands, tandis que le Russe Sergueï Karasev officiera en tant que quatrième arbitre.

Felix Brych a dirigé plus de 100 matchs internationaux dans sa carrière, dont la finale de Ligue des champions 2018 entre le Real et Liverpool (3-1). Il officiait lors du quart de finale entre l’Angleterre et l’Ukraine (4-0) samedi dernier.

Felix Brych a arbitré des équipes italiennes, y compris la Nazionale, à 27 reprises, rappelle la Gazzetta dello Sport, pour un bilan plutôt à l'avantage de l'Italie, avec douze victoires, huit nuls et sept défaites.

La dernière fois que Felix Brych a arbitré l'Italie, les hommes de Roberto Mancini l'avaient emporté (1-0) contre les Pays-Bas, grâce à un but de Nicolo Barella, en Ligue des nations. C'était en septembre 2020.