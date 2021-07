Italie-Angleterre: le but de Bonucci qui réveille la Squadra Azzurra

Leonardo Bonucci a récompensé la domination italienne en égalisant sur corner en finale de l'Euro contre l'Angleterre, ce dimanche à Wembley.

Le rêve italien n’est pas mort. Leonardo Bonucci, le vieux grognard de l’arrière-garde italienne, permet, grâce à son égalisation pleine de rage, d’entretenir l’espoir d’un titre conquis à Wembley, en finale de l'Euro face à l'Angleterre. Piégés d’entrée par l’ouverture du score précoce de Luke Shaw qui les a cueillis à froid (2e), les Italiens ont eu le mérite de s’accrocher en première période avant de prendre le dessus progressivement au retour des vestiaires.

Le plus vieux buteur d'une finale européenne

A défendre trop bas et trop longtemps dans son camp, l’Angleterre a fini par s’exposer aux assauts de Federico Chiesa dans un premier temps, passé tout près d’égaliser (62e). La délivrance de Roberto Mancini est finalement intervenue sur coup de pied arrêté. Dans la foulée d’un très bel arrêt de Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti a surgi sur corner pour placer une tête à bout portant repoussée de façon magistrale par Pickford sur son poteau.

Mais Bonucci avait suivi pour conclure de près (67e) et achever de modifier le rapport de force dans ce match, complètement à l’avantage des Italiens. A 34 ans et 71 jours, Bonucci est le plus vieux buteur d’une finale européenne, selon le statisticien Opta. Grâce à lui, l’Italie a marqué 13 buts, soit son total le plus élevé, Coupe du monde et Euro confondus. Pour rappel, l’Angleterre dispute sa première finale dans la compétition et vise un premier titre majeur depuis 1966 et le titre de champion du monde décroché à l’époque.