Italie-Angleterre: Luke Shaw enflamme Wembley avec son 1er but et un record de rapidité

Luke Shaw a ouvert le score pour l'Angleterre dès la deuxième minute de la finale de l'Euro 2021 contre l'Italie, ce dimanche à Wembley. Un record de rapidité, pour le premier but international du joueur de Manchester United.

Quel début de match canon des Anglais ! Alors qu’ils semblaient très fébriles au coup d’envoi de cette finale de l'Euro 2021 contre l'Italie, avec une relance un peu juste de Maguire vers son gardien Pickford, les hommes de Gareth Southgate ont frappé très fort dans la foulée d’un corner italien.

Sur un renversement astucieux de Harry Kane, trouvé au cœur du jeu, Trippier, préféré à Saka, a eu le temps d’ajuster un centre parfait pour Luke Shaw au second poteau. Le piston gauche, déjà renommé "Shawberto Carlos", a alors trompé Donnarumma d’une volée rasante du pied gauche (2e), le ballon entrant dans le but avec l’aide du poteau.

Première finale pour l'Angleterre, et premier titre ?

Ce but de Luke Shaw, le premier en sélection dans la carrière internationale du joueur de Manchester United, est également le but le plus rapide jamais inscrit dans une finale de championnat d’Europe, selon le statisticien Opta.

L’Angleterre dispute la finale de l’Euro pour la première de son histoire et sa première finale dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966. C’est le plus long intervalle entre deux finales majeures pour une nation majeure. L’attente de tout un pays pourrait prendre fin ce dimanche soir à Wembley.