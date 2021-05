Italie: Verratti récupère vite et pourrait débuter l’Euro

Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, a confirmé les bonnes nouvelles au sujet de Marco Verratti, touché au genou gauche début mai, à un peu plus de deux semaines du début de l’Euro.

L’état de Marco Verratti s'améliore à quinze jours du premier match de l’Italie lors de l’Euro, face à la Turquie (11 juin). Roberto Mancini, le sélectionneur, a donné des nouvelles rassurantes de son joueur, ce jeudi en conférence de presse. "Il récupère plus vite que prévu", a-t-il confié. Il s’est même dit optimiste sur une potentielle participation au match d'ouverture. Je pense que Verratti peut le faire, il a eu une énorme amélioration en quinze jours", a ajouté Mancini.

Le joueur du PSG s’était blessé lors d’un entraînement avec son club et souffrait d’une contusion au genou droit, avec une distension du ligament latéral interne. Cela lui avait fait manquer les cinq derniers matchs de Paris, dont la demi-finale et la finale de la Coupe de France respectivement face à Montpellier et Monaco. Il avait tout de même été retenu par Roberto Mancini pour participer au championnat d’Europe. Sa présence pour le premier match restait incertaine mais elle semble aujourd’hui envisagée. Après la Turquie en ouverture, l’Italie, placée dans le groupe A, affrontera ensuite la Suisse le 16 juin à Rome, puis le pays de Galles, le 20 juin (21h).

Ces derniers jours, les signaux autour de l’ancien joueur de Pescara ont viré au vert. "Concernant Verratti et les autres joueurs qui ne sont pas au top physiquement, on a fait des examens avec eux, a confié mardi le médecin de la sélection, Andrea Ferretti. Il n’est aucunement exclu qu’ils puissent être de retour pour l’Euro. Donc ils sont tous potentiellement récupérables."



Ce jeudi, Mancini s’est montré moins serein sur le cas de Stefano Sensi (problème musculaire), dont la participation est toujours incertaine. "Ça me préoccupe un peu, a-t-il confié. Nous évaluerons sa condition dans les prochains jours. Pellegrini, lui, progresse de jour en jour." Mancini a jusqu’au 1er juin pour donner sa liste définitive à l’UEFA. Il aura ensuite jusqu’à la veille de son premier match, le 10 juin, pour effectuer un changement en cas de joueurs blessés ou positifs au coronavirus.