Le Kazakhstan renverse le Danemark après un match fou et signe le plus bel exploit de son histoire

Le Kazakhstan s’est offert un succès inoubliable face au Danemark, ce dimanche à Astana (3-2), en éliminatoires de l’Euro 2024. Menés en seconde période, les joueurs de Magomed Adiev ont inscrit trois buts en un quart d’heure pour faire chuter les coéquipiers de Ramsus Hojlund.

Un clapping assourdissant, un tour d’honneur, des sourires, des pleurs et des embrassades. La Astana Arena a vécu ce dimanche un moment de bonheur intense. Sous les yeux de 38.000 personnes en transe, le Kazakhstan a signé le plus beau succès de son histoire. Les joueurs de Magomed Adiev ont renversé le Danemark, grand favori du groupe H, en éliminatoires de l’Euro 2024 (3-2). Une victoire arrachée au terme d’une fin de match complètement folle.

Les visiteurs ont d’abord mené au score grâce à Rasmus Hojlund (20 ans), l’un des grands espoirs du football scandinave. L’attaquant de l’Atalanta Bergame, auteur de 5 buts en 4 sélections (la première en septembre dernier), a inscrit un doublé en 35 minutes. De quoi envisager une après-midi tranquille pour les hommes de Kasper Hjulmand, demi-finalistes de l’Euro 2021.

La frappe sublime de Tagybergen

Mais les Kazakhs (surnommés les Léopards des neiges) ont trouvé des ressources insoupçonnées pour faire vaciller la 18e nation mondiale. Avec audace, talent et détermination. Baktiyar Zaynutdinov, le milieu offensif du CSKA Moscou, s’est chargé de réduire la marque sur penalty (73e). Askhat Tagybergen, le milieu de terrain d’Ordabasy, a ensuite égalisé d’une superbe frappe lointaine (86e), trois minutes avant qu’Abat Aimbetov ne fasse pas basculer son pays dans la liesse la plus totale. Entré en cours de match, l’attaquant du FC Astana a placé une tête puissante sous la barre de Kasper Schmeichel (89e), avant de se faire exclure dans le temps additionnel en recevant un deuxième avertissement.

Pas de quoi gâcher ce moment historique pour le Kazakhstan, qui occupe actuellement la 115e place du classement Fifa, entre le Mozambique et la Sierra Leone. Indépendant depuis 1992 et membre de l’UEFA depuis 2022 (il était auparavant affiliée à la Confédération asiatique), ce pays de près de 20 millions d’habitants, situé au cœur de l’Asie, n’avait jamais malmené à ce point une grande nation du foot mondial.

Des joueurs évoluant surtout au Kazakhstan

Avec des joueurs évoluant principalement dans leur championnat national, qui vient de reprendre après une longue trêve hivernale, le Kazakhstan n'a pas disputé la moindre grande compétition (Euro ou Coupe du monde). Balayés par l’équipe de France à Saint-Denis en novembre 2021, lors d’un match comptant pour les éliminatoires du Mondial au Qatar (8-0), les Léopards des neiges ont terminé premiers du groupe 3 de la Ligue C de la dernière Ligue des nations, devant l’Azerbaïdjan, la Slovaquie et la Biélorussie (avec une seule défaite). Mais ils restaient sur deux revers en amicales, en Ouzbékistan (2-0) et aux Émirats Arabes Unis (2-1).

Après avoir mené à la mi-temps (1-0), ils s’étaient également inclinés jeudi dernier contre la Slovénie, en ouverture des éliminatoires de l’Euro 2024 (1-2). Déjà à la Astana Arena. Les voici désormais deuxièmes de la poule H, à égalité de points avec les Slovènes, les Irlandais du Nord et les Danois. De quoi faire naître de nouvelles ambitions dans leurs esprits. En plus de faire la fierté de leur peuple.