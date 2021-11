France-Kazakhstan: Mbappé affole la presse européenne avec son quadruplé

Kylian Mbappé a signé un fantastique quadruplé lors de la victoire des Bleus face au Kazakhstan (8-0). Au lendemain de du succès de l’équipe de France et de la qualification pour la Coupe du monde 2022, la presse européenne est unanime et ne tarit pas d’éloges pour le buteur du PSG.

T’es pas content ? Triplé! Kylian Mbappé va peut-être être obligé de passer à une version 2.0 de sa célèbre phrase après son quadruplé réalisé samedi face au Kazakhstan (8-0) lors des éliminatoires du Mondial 2022.

Grand artisan du succès et de la qualification pour la compétition au Qatar, l’attaquant de l’équipe de France a impressionné et s’est attiré les louanges de nombreux médias étrangers.

"Mbappé imparable"

Souvent annoncé du côté du Real Madrid et proche d’un départ pendant le dernier mercato estival, Kylian Mbappé a évidemment fait l’objet d’une attention toute particulière en Espagne et dans la presse madrilène. A défaut de s’offrir la Une des quotidiens, la faute à un Espagne-Suède décisif, le buteur tricolore a eu droit à des articles élogieux en ligne. Le site du journal Marca s’enflamme d’un "Mbappé imparable" après son "poker", l’expression consacrée pour un quadruplé de l’autre côté des Pyrénées.

Très prolixe sur l’avenir de l’attaquant du PSG ces derniers mois, AS a également salué sa grosse performance contre le Kazakhstan. C’est simple, pour le média pro-Real, "Mbappé a envoyé la France au Qatar". Auteur d’un hat-trick en première période avant de finir le travail dans les dernières minutes, Mbappé a été "la grande star de ce match".

"Mbappé exagère" pour l'Italie, "brillant" en Angleterre

Si le terme "poker" est également utilisé en Italie afin de désigner un quadruplé, les médias italiens ont aussi insisté sur l’apparente facilité avec laquelle Kylian Mbappé a joué face au Kazakhstan. Là encore, le Français ne fait pas la Une mais sa prestation n’a pas laissé indifférent. La Gazetta dello Sport consacre une double page aux Bleus et son titre se veut des plus explicites: "Mbappé exagère".

Avec 23 buts en 52 matchs sous le maillot tricolore, Kylian Mbappé sera assurément "le leader d'une sélection appelée à défendre son titre de championne du monde" dans un peu plus d’un an au Qatar. En Angleterre, Kylian Mbappé a été "irrésistible" pour le tabloïd The Sun ou tout simplement "brillant" pour le Daily Mail. Le célèbre quotidien britannique, sous le charme du Parisien, considère même son quatrième but du soir comme "la cerise sur le gâteau" des Bleus.

Dans son résumé des matchs européens, le site allemand de Bild salue la finition clinique de Kylian Mbappé d’une jolie formule: "MBAPPENG, PENG, PENG, PENG". Quatre buts comme les quatre balles dans le chargeur de l’attaquant français.