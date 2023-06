Belgique: Courtois accuse Tedesco d'avoir menti, le psychodrame se poursuit chez les Diables

Alors que le sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco, s'est dit "choqué" du comportement de Thibaut Courtois, qui aurait quitté le rassemblement des Diables pour une histoire de brassard, le portier du Real Madrid a fermement répondu au technicien.

Le groupe vit bien... Six mois après une Coupe du monde compliquée, et marquée par des tensions internes, la Belgique est de nouveau en proie à des dissensions en ce mois de juin. Avec un homme au coeur du nouveau drama: Thibaut Courtois. Vexé de ne pas avoir été nommé capitaine des Diables contre l'Autriche samedi (1-1), en l'absence de Kevin De Bruyne, le portier s'est illustré par son absence au rassemblement dimanche et ne sera pas du déplacement en Estonie ce mardi soir pour la suite des éliminatoires de l'Euro 2024.

De quoi irriter son sélectionneur Domenico Tedesco, qui s'est dit "surpris et choqué" de l'attitude du gardien madrilène, lundi en conférence de presse. Ce qui n'a pas du tout plu à l'intéressé. En fin de soirée, Thibaut Courtois a répondu à son entraîneur. En l'accusant tout simplement d'avoir menti devant les journalistes.

Courtois se dit "déçu"... et assure être blessé

"Cet après-midi, j'ai été surpris d'entendre la conférence de presse du sélectionneur dans laquelle il a donné un compte rendu partiel et subjectif d'une conversation privée que nous avons eue après le match contre l'Autriche, a écrit Courtois sur les réseaux sociaux. Je tiens à préciser que ce n'est ni la première ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de questions liées au vestiaire, mais c'est la première fois que quelqu'un décide de le rendre public. Je suis profondément déçu, mais je tiens à préciser que les commentaires de l'entraîneur ne correspondent pas à la réalité."

Et de donner sa version des faits: "Lors de cette conversation (sur le brassard, ndlr), je lui ai demandé non pas d'en tirer un bénéfice direct, mais d'expliquer et de prendre des décisions pour éviter des situations qui, par le passé, nous ont porté préjudice, tout en recherchant toujours le bénéfice général. Être ou ne pas être capitaine de l'équipe nationale n'est ni un caprice ni une décision aléatoire, cela devrait être sa décision et c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Malheureusement, je n'ai pas atteint mon objectif. J'insiste sur le fait qu'en aucun cas je n'ai exigé quoi que ce soit et que j'ai parlé à mon coéquipier Romelu Lukaku pour clarifier toutes les circonstances liées à cette situation. Dans le même temps, je tiens à préciser que je n'ai eu aucune discussion sur un sujet similaire avec un coéquipier, comme on l'a prétendu."

Surtout, Courtois - photo à l'appui dans sa story - assure avoir quitté le rassemblement non pas sur un coup de tête... mais parce qu'il est blessé. "Par ailleurs, hier après-midi, j'ai passé un examen pour un problème au genou droit, conclut-il. L'équipe médicale de mon club et celle de l'équipe nationale ont été en contact et ont examiné tous les documents nécessaires pour prendre la décision de quitter le camp d'entraînement."