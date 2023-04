EN DIRECT - Ligue Europa: suivez Manchester United-Séville en live

Bonjour à tous !

Et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté la rencontre entre Manchester United et le FC Séville, quart de finale aller de Ligue Europa. Une très belle affiche entre deux clubs qui veulent s'offrir une fin de saison plus joyeuse.

Car les Red Devils vont avoir un marathon devant eux en Premier League: actuellement à la quatrième place, les joueurs d'Erik ten Hag n'ont pas encore verrouillé leur qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Au tour précédent, United avait sorti de la compétition l'autre club de Séville, le Betis.

Séville avait réussi à se qualifier grâce à sa victoire 2-0 à l'aller face au Fenerbahçe (match retour 0-1).

L'entraîneur de Séville, l'ancien marseillais Sampaoli, avait été viré il y a trois semaines. Il a été remplacé par José Luis Mendilibar.

Les compos d'équipe seront disponibles vers 20h. Coup d'envoi prévu à 21 heures. Le match sera diffusé en TV sur RMC Sport 1, à suivre en points réguliers à la radio sur RMC et dans ce livetexte sur RMC Sport.