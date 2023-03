Liga: Sampaoli évincé par le FC Séville

Séville a annoncé l'éviction de son entraîneur Jorge Sampaoli, remercié par le club andalou après une nouvelle défaite qui place le club dans une situation délicate au classement.

Jorge Sampaoli (63 ans) n’a pas fait long feu sur le banc de Séville. Le club andalou a annoncé l’éviction du technicien argentin dans un communiqué, ce mardi matin. La décision était annoncée par la presse espagnole après la nouvelle défaite sur le terrain de Getafe (2-0), qui place le club andalou dans une situation périlleuse, à deux points seulement de Valence, premier relégable. Jorge Sampaoli était revenu en octobre après le licenciement de Julen Lopetegui, mais il a échoué dans la mission qui lui avait été confiée de redresser la situation d’un club qu’il connaissait bien pour l’avoir entraîné en 2016-2017.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"Le fait que l'équipe n'ait pas réussi à sortir des positions les plus basses du classement depuis son incorporation en tant qu'entraîneur et l'image offerte lors des derniers matchs de l'équipe ont conduit le club à prendre cette décision, à la recherche d'une réaction dans le douze dernières journées qui restent pour terminer la Liga", écrit Séville dans un communiqué. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, Séville s’est hissé en quart de finale de la Ligue Europa. Spécialiste de l’épreuve avec six titres, le club espagnol affrontera Manchester United. Le vainqueur de ce choc défiera ensuite la Juventus Turin ou le Sporting dans le dernier carré pour une place en finale de la compétition.

José Luis Mendilibar en pole pour lui succéder

Séville a promis de nommer très rapidement un successeur à Jorge Sampaoli, qui avait claqué la porte de l'Olympique de Marseille l'été dernier sur fond d’un désaccord persistant avec la direction du club concernant la politique de recrutement, dont il estimait qu’elle n’était pas suffisamment ambitieuse. Selon As, José Luis Mendilibar est le mieux placé pour devenir le troisième entraîneur de Séville cette saison. Quoiqu’il en soit, le prochain entraîneur de Séville effectuera ses débuts sur le banc du club andalou contre Cadix après la trêve internationale, le samedi 1er avril.