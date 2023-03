EN DIRECT - Ligue Europa/Conférence League: Suivez le tirage au sort en live

Il ne reste plus que Nice pour sauver l'honneur de la France (et accessoirement son indice UEFA). La menace vient des Pays-Bas qui ont encore Feyenoord et Alkmaar qualifiés. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa et de la Conférence League auront leur important. A suivre en live à partir de 13h sur RMC Sport et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Alerte orange pour l'indice UEFA de la France Le tant redouté parcours (presque) impeccable des clubs néerlandais devient réalité et fait trembler le football français. Les victoires et qualifications de Feyenoord (Ligue Europa) et de l'AZ Alkmaar (Ligue Europa Conférence) mettent la France sous pression au classement de l'indice UEFA, même si l'OGC Nice a su se défaire du Sheriff Tiraspol. Les Pays-Bas peuvent sérieusement envisager de doubler la France et rafler la 5e place si précieuse, la seule après le top 4 à offrir trois places directes pour la Ligue des champions 2024-2025 (et une autre en tour préliminaire). Le Portugal, 7e, est trop loin. Toutes les explications et calculs sur l'indice UEFA par ici



Les adversaires potentiels de Nice Tirage au sort intégral aussi pour la Conference League, la coupe d'Europe de Nice, où les Azuréens font figure d'outsiders. les setp adversaires potentiels Lech Poznan (Pologne) Fiorentina (Italie) La Gantoise (Belgique) Bâle (Suisse) Alkmaar (Pays-Bas) Anderlecht (Belgique) West Ham (Angleterre) Comme pour la Ligue Europa, les Français auront un oeil acéré sur le tirage de Az Alkmaar, représentant néerlandais dans cette compétition et principale menace pour l'indice UEFA de la France.



Bonjour et bienvenue pour ce live Dernier représentant français en Coupe d'Europe, Nice va savoir quel sera son adversaire dans une Conference League qui apparaît très ouverte après les résultats des huitièmes de finale. Mais avant cela il y aura le tirage au sort de la Ligue Europa qui intéresse les Français même si ils n'ont pas de représentants: en effet, un bon parcours de Feyenoord pourrait permettre aux Pays-Bas de passer devant la France à l'indice UEFA et donc perdre la quatrième place en Ligue des champions prévue avec la réforme. Les huit équipes qualifiées pour les quarts de la Ligue Europa: Union Saint-Gilloise (Belgique) Bayer Leverkusen (Allemagne) Sporting (Portugal) AS Roma (Italie) Séville FC (Espagne) Juventus (Italie) Manchester United (Angleterre) Feyenoord (Pays-Bas) Le tirage au sort de la Ligue Europa commencera à 13h sur RMC Sport. Il est bien sûr aussi à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.