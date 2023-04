Manchester United – FC Séville : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite des quarts de finale de l’Europa League ce jeudi soir. Parmi les 3 affiches de la soirée, Manchester United accueille le FC Séville. Ici, on vous dit tout sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Manchester United retrouve donc un habitué de l’Europa League avec le FC Séville, club le plus titré de la compétition avec 6 victoires finales au compteur.

Pour cette première affiche de la double confrontation, Manchester United devrait pouvoir compter sur la présence de Marcus Rashford pour déstabiliser la défense espagnole. Du côté de Séville, les yeux seront en partie rivés sur les performances du milieu croate Ivan Rakitic. Pour parvenir à ce stade de la compétition, le FC Séville a dû en passer par les barrages, après avoir terminé à la troisième place du groupe G en Ligue des Champions. Lors de ce barrage, Séville est sorti vainqueur du PSV Eindhoven après une victoire sur le score de 3 buts à 0 lors du match aller et malgré la défaite 0-2 lors du match retour. En huitièmes de finale, le FC Séville a su disposer du club turc de Fenerbahçe tandis que Manchester United a battu l’autre club de Séville : le Bétis. Par le biais de cette double confrontation, les mancuniens espèrent donc mettre à mal, coup sur coup, les deux équipes de la capitale andalouse. Pour découvrir comment suivre ce match, restez bien avec nous, on vous détaille tout dans la partie suivante.

Manchester United – FC Séville : à quelle heure ?

Ce quart de finale aller entre Manchester United et le FC Séville est à suivre ce jeudi dès 21 heures sur la chaîne RMC Sport 1.

