FC Séville – Juventus Turin : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Après les deux soirées de Ligue des Champions, au tour de l’Europa League. Dans son antre, le FC Séville accueille la Juventus. Ensemble, nous allons voir comment suivre le match.

1 but partout. C’est sur ce score de parité que le FC Séville et la Juventus de Turin se sont quittés jeudi dernier.

Alors qu’ils pensaient avoir fait le plus dur avec un but de Youssef En-Nesyri avant la demi-heure de jeu, les joueurs sévillans ont concédé l’égalisation au bout du temps additionnel sur un but de Federico Gatti, entré en cours de jeu. Pour cette deuxième rencontre, le FC Séville, club le plus titré de la compétition, a donc réussi à ne pas perdre en terres italiennes. Les joueurs andalous sont à un match de s’offrir une nouvelle finale. A noter que l’équipe qui sortira vainqueur de cette double confrontation affrontera l’AS Roma ou Leverkusen en finale le 31 mai prochain à Budapest. Si le FC Séville a des ambitions de finale, les joueurs de la Juventus de Turin espèrent aussi maximiser leurs chances d’accéder à la Ligue des Champions l’an prochain. Et si les noirs et blancs tiennent la corde pour arracher la deuxième place de série A, directement qualificative pour la Ligue des Champions, une victoire en Europa League pourrait lui garantir le précieux sésame. Pour cette rencontre, les Turinois s’en remettront à nouveau à Angel Di Maria et à Vlahovic pour mener les attaques.

FC Séville – Juventus Turin : à quelle heure ?

Pour suivre cette affiche en direct entre le FC Séville et la Juventus de Turin, rendez-vous ce jeudi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ Foot et W9.

