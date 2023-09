Ligue Europa: tirage très compliqué pour l'OM qui jouera l'Ajax Amsterdam, Brighton et l'AEK Athènes

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa 2023-2024 (à suivre sur RMC Sport) a eu lieu ce vendredi à Monaco. L'Olympique de Marseille, reversé en C3 après sa défaite au 3e tour préliminaire de Ligue des champions, connaît désormais ses adversaires.

Un automne qui s'annonce chaud. Sorti par le Panathinaïkos au 3e tour préliminaire de Ligue des champions (1-0, 1-2, 3-5 aux tab) et reversé en C3, l'Olympique de Marseille devra s'employer pour passer la phase de poules de cette Ligue Europa 2023-2024. Placé dans le chapeau 2, l'OM a hérité d'un tirage compliqué et affrontera l'Ajax Amsterdam, Brighton et l'AEK Athènes au sein du groupe B.

Premier match le 21 septembre

La phase de poules de la Ligue Europa 2023-2024 se tiendra du 21 septembre au 14 décembre 2023. Les clubs qui termineront premiers de chacune des huit poules seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale qui se joueront les 7 et 14 mars 2024. Ils y affronteront les clubs qui auront su s'extraire des barrages, qui se tiendront les 15 et 22 février 2024, et qui opposeront les clubs qui auront fini 2e de leur poule ainsi que ceux qui auront fini 3e de leur groupe de Ligue des champions et qui seront donc reversés en Ligue Europa.

Les quarts de finale auront lieu les 11 et 18 avril et les demi-finales les 2 et 9 mai. Pour les deux finalistes, rendez-vous à la Dublin Arena en Irlande, le 22 mai 2024. Le vainqueur sera directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions 2024-2025.

"Être compétitif en Ligue Europa"

Si l'Olympique de Marseille s'imaginait plus un avenir en Ligue des champions qu'en Ligue Europa, il n'en reste pas moins ambitieux à l'heure d'aborder cette nouvelle campagne européenne.

"L'objectif est d'être compétitif en Ligue Europa", a martelé le président de l'OM Pablo Longoria ce jeudi.

"C'est une compétition européenne, on doit toujours la respecter. C'est une responsabilité pour le club, pour nos supporters mais aussi pour le football français", a-t-il poursuivi, alors que la France est au coude à coude avec les Pays-Bas au classement de l'indice UEFA qui détermine le nombre de places qualificatives par pays pour les différentes compétitions européennes.