Séville-Juventus: le gros tacle de Cuadrado sur Torres, l'action polémique qui enflamme l'Espagne

Juste avant la pause, le joueur de la Juventus Juan Cuadrado s'est rendu coupable d'un énorme tacle sur Oliver Torres à l'entrée de la surface. Si la situation a bien fait l'objet d'un arbitrage vidéo, elle n'a ni abouti sur un penalty, ni... sur une faute, semblant pourtant évidente. Les médias espagnols n'ont pas manqué de s'insurger de cette décision.

C'est une action qui pourrait faire parler après la demi-finale retour de Ligue Europa entre le FC Séville et la Juve. Au coude-à-coude, les deux équipes s'affrontent ce jeudi à Sanchez-Pizjuan et la tension est bien présente sur le terrain. Un peu trop, parfois, comme sur ce tacle dangereux réalisé par Juan Cuadrado sur Oliver Torres juste avant la pause.

Lancé sur le côté gauche de la surface italienne, l'Espagnol prend de vitesse le Colombien qui se rend coupable d'un tacle en retard sur le pied droit de son adversaire à l'entrée de la surface de réparation. Torres se tord de douleur au sol dans l'indifférence ou presque de l'arbitre de la partie, Danny Makkelie. Les arbitres du VAR décident de consulter la situation de plus près mais après quelques secondes, l'officiel central décide de ne pas modifier sa décision. Pas plus qu'il ne donnera la faute aux Sévillans, pourtant évidente avec l'appui du ralenti...

Séville et la presse espagnole crient déjà au "scandale"

Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère des Sévillans et de la presse espagnole, Mundo Deportivo parlant même de "scandale". Sur la chaîne Movistar, Monchi, le directeur sportif du club andalou, ne s'est pas fait prier pour donner son avis sur cette situation, selon lui, plus que litigieuse. "Est-ce qu'il y avait penalty ? Ce n'est pas que je le considère ou non, c'est qu'il y a penalty. À moins qu'ils n'aient modifié le règlement... Le VAR doit le voir."

Un avis partagé par l'ancien arbitre Itturalde Gonzalez, désormais consultant pour As et la Cadena Ser. "Le défenseur frappe la jambe de l'attaquant, alors qu'il avait le pied sur la ligne. C'était donc un penalty". Espérons que cette action non-sifflée ne sera pas déterminante au coup de sifflet final...