Coupe du monde de rugby féminine: la France s’incline contre l’Angleterre les armes à la main

Pour le deuxième match de poule de la Coupe du monde, la France s’est inclinée 13-7 mais a montré un visage beaucoup plus convaincant que lors des dernières sorties. Héroïques en défense, les Bleues ont fait vaciller l’attaque anglaise d’une belle manière et s’en sortent avec un point de bonus défensif bien mérité.

Une promesse, c’est le maître mot de la performance française contre l’Angleterre. La défense aura été la grande satisfaction du match avec 214 plaquages réalisés. L’attaque s’est peut-être réveillée un peu trop tard, mais sur son seul éclair, on a pu voir un bel aperçu de leurs capacités offensives.

Une première mi-temps entièrement consacrée à la défense

Les premières minutes sont françaises. Propre dans la conquête, les Bleues résistent en défense et s’offrent plusieurs occasions dans le camp adverse. Le tournant de la première mi-temps intervient à la 12e minute. Sur une prise de balle, la demi de mêlée reste au sol, le visage grimaçant. Fin du match pour la joueuse du Stade Toulousain, elle est évacuée sur civière dans la foulée et remplacée par Pauline Bourdon. Mais le sort s’acharne sur les Bleues. À la 17e minute, Romane Ménager place mal sa tête sur un plaquage et subit un KO. Deuxième changement, Gaëlle Hermet rentre.

Peu après, c’est justement Gaëlle Hermet sauve la patrie en se mettant entre le ballon et une Anglaise. Mais les assauts se multiplient et les Red Roses occupent les 22 adverses. La défense a l’air de tenir bon, mais Emily Scarratt perce sur une croisée et inscrit le premier essai de la rencontre (23e minute), transformée par ses soins. Le reste de la première période est à l’avantage des coéquipières de Sarah Hunter. Emily Scarratt ajoute 3 points sur une faute au sol. 10-0 à la mi-temps. Marjorie Mayans rentre aux vestiaires avec 17 plaquages.

Le réveil en seconde période, mais les Red Roses ont tenu bon

La deuxième période repart sur des bases plus équilibrées. Les deux équipes ont des occasions mais globalement, l’Angleterre domine. À la 51e, Emily Scarratt mange un 4 contre 1 dans les 22 français à cause d’une faute de main. Nouvelle alerte trois minutes plus tard, Filopon arrache le ballon aux mains d’une Anglaise qui s’apprête à aplatir. Mais la pression s’intensifie. Scarratt ajoute une nouvelle pénalité à la 61e minute (13-0). Et puis l’illumination. Sur un lancement de jeu anodin, Caroline Drouin voit un trou sur l’aile, tape une passe au pied pour Grisez, qui récupère. Elle transperce le premier rideau, se retrouve face à la dernière défenseuse anglais qui la plaque.

C’est sans compter sur le soutien de Gaëlle Hermet qui arrive lancée comme une balle et va inscrire le premier essai français. Caroline Drouin transforme. La France est de retour dans le match, et ça se ressent sur les impacts des temps de jeu suivants. Le XV de France fait plier une mêlée anglaise, les touches, et plus globalement la conquête, sont plus propres. Résultat: les dix dernières minutes sont tendues. L’Angleterre se met en danger mais ne craque pas. La dernière possession anglaise dans les 22 français à 17 phases de jeu leur permet de taper en touche. Fin du match, la France sort une grosse performance et acquiert un point de bonus défensif qui pourrait être crucial pour la suite de la compétition.