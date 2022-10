Coupe du monde de rugby: "L’Angleterre, ce ne sera pas le même jeu", prévient déjà le sélectionneur des Bleues

Le XV de France a parfaitement lancé sa Coupe du monde par une victoire nette contre les Springboks Women (40-5). Une performance à 5 points, mais encore marquée par des déchets dans le jeu. Un défaut à corriger avant le choc face à l’Angleterre samedi prochain.

Pour le match d’ouverture de la première Coupe du monde dans l’hémisphère sud, la France a lâché les chevaux dès le coup d’envoi contre l'Afrique du Sud. A la deuxième minute, Laure Sansus a montré la voie avec une action typique de son répertoire. La demi de mêlée du Stade Toulousain est partie au ras d’un maul et a inscrit, en solitaire, le premier essai, transformé par Caroline Drouin (7-0). Dix minutes plus tard, Gabrielle Vernier, bien servie au pied par Drouin, termine dans l’en-but. Et à la 17e, c’est Émilie Boulard qui intercepte le ballon pour inscrire le troisième essai français. La transformation de Drouin porte le score à 19-0. Dans les tribunes, la centaine de supporters français présents était ravie du début de match et les "Allez les Bleues" ont plu.

Laure Sansus, joueuse du match

On croit alors les Bleues sur une bonne lancée, mais après l’essai de Boulard, la France n’arrive plus à enchaîner. Les déchets se sont multipliés et ralentissent le jeu. Le score reste le même à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le trou d’air a continué jusqu’à un essai sud-africain, inscrit par l’ailière Nomawethu Mabenge (19-5). Il a fallu attendre le dernier quart d’heure de jeu pour revoir les Françaises dans l’en-but adverse. Laure Sansus, encore elle, s’est infiltrée dans un trou de souris pour s’offrir un doublé. Et puis tout s’enchaîne, Caroline Drouin en remet une couche pour le cinquième essai français. Et puis, à la toute fin, c’est Joanna Grisez qui conclut la rencontre avec son premier essai en rugby à XV lors de sa première sélection. La France s’impose 40-5 à l’Eden Park.

Décisive à deux reprises, Laure Sansus a été élue joueuse du match. La Toulousaine a battu deux défenseures, joué 10 ballons pour 42 mètres parcourus. Madoussou Fall et Gabrielle Vernier se sont aussi illustrées par une grosse présence défensive avec 17 et 10 plaquages. Dans un autre registre, la performance de Caroline Drouin a marqué les esprits. La joueuse du Stade Rennais a animé les offensives avec minutie.

Les yeux rivés vers l’Angleterre

"Le trou d’air est un peu redondant. On marque au bout de deux minutes. On se dit que c’est très propre, mais l’équipe a raté quelques occasions. Les filles veulent marquer trop vite et manquent de patience. Contre l’Angleterre, on abordera le match d’une autre manière", a confié Thomas Darracq, le sélectionneur du XV de France. De leur côté, les Red Roses ont cartonné les Fidji 84-19 avec 14 essais inscrits juste après le match de la France.

"L’Angleterre, ce ne sera pas le même jeu. Nous savons qu’il y a des points à absolument maîtriser si on veut rivaliser. Le statut d'outsider nous va bien pour ce match, a ajouté Thomas Darracq." La France reste sur 10 défaites d’affilée contre les Anglaises. La dernière en date, lors du Tournoi des 6 Nations 2022, avait privé la France du Grand Chelem. Le deuxième match de poule entre la France et l’Angleterre se tiendra samedi prochain, à 09h, au Northland Events Center, à Whangarei.