Coupe du monde féminine: Oudéa-Castéra "optimiste" pour la diffusion TV des matchs des Bleues

En marge de la finale de la Coupe de France féminine entre Lyon et le PSG samedi à Orléans, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s’est exprimée sur la prochaine Coupe du monde 2023 et l’absence, à date, de diffuseur pour la retransmission des matchs de l’équipe de France.

Verra-t-on les joueuses d’Hervé Renard à la télé pendant la Coupe du monde 2023 ? La question reste pour l’instant sans réponse. Aucun accord n’a, à ce jour, été trouvé pour la diffusion des matchs de l’équipe de France au Mondial féminin qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les horaires matinaux des rencontres dûs au décalage horaire conjugué à une compétition organisée en plein cœur de l’été (du 20 juillet au 20 août), "plus tard que d’habitude" regrette Amélie Oudéa-Castéra, refroidissent les diffuseurs.

"Les choses vont se débloquer"

A deux mois du grand rendez-vous, la ministre des Sports reste malgré tout confiante : "On va trouver une solution, a-t-elle assuré samedi sur beIN Sports. En marge du conseil des ministres des Sports de l’Union européenne, je rencontre lundi mes homologues du Big Five pour évoquer cette question. J’ai entamé ce tour de piste. J’échange avec la Fifa, je veux vraiment encourager nos diffuseurs à y aller, à proposer des solutions. Que chacun fasse un petit bout du chemin. Les Bleues d’Hervé Renard, oui, on les verra à l’écran. J’en suis certaine. Je suis optimiste sur la dynamique des prochaines semaines. Je pense que les choses vont se débloquer. Cette équipe le mérite infiniment."

"On crée les conditions pour que la France refasse son retard sur l’Angleterre et l’Allemagne"

Désireuse de contribuer au développement du football féminin, l’ancien joueuse de tennis salue la création d’une Ligue professionnelle. "On structure, on professionnalisme", se félicite la ministre.

Elle promet aussi que la France est capable de rattraper son retard sur ses voisins européens. Il y a du travail. Ce samedi, en Angleterre, la finale féminine de FA Cup entre Manchester United et Chelsea doit attirer 90.000 fans à Wembley. Au même moment, la finale de la Coupe de France Lyon-PSG a péniblement rempli le stade d’Orléans (6.000 places) : "On verra ça un jour en France, promet AOC. Il y avait ce Mondial en France en 2019. La base de licenciées n’a pas réussi à grossir suffisamment après. La dynamique a été interrompue par le Covid. Avec Hervé Renard et ses stars dans l’équipe et ces clubs qui arrivent à se densifier, on crée les conditions pour que la France refasse son retard sur l’Angleterre et l’Allemagne", conclut la ministre des Sports.